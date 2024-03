Clásico cruceño: John García va por ratificar la confianza de 'Tucho' en Oriente

Oriente Petrolero no tiene margen de error en el Apertura 2024 tras un tormentoso comienzo con tres derrotas al hilo. Revivió en Oruro ante GV San José (1-3), y otra cosa que no sea un triunfo ante Blooming, este domingo (19:30), no le sirve a los dirigidos por Víctor Hugo Antelo. Es por eso que el DT anticipa presión de entrada (“Hay que jugar a lo Oriente”) y John García es una de sus apuestas.