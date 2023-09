Daniel Rojas, jugador de Oriente: “Sería ideal que empiece un nuevo torneo”

Oriente Petrolero derrotó 3-2 en los penales a Blooming luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y se coronó campeón de la Copa Santa Cruz.



Este partido fue de carácter amistoso a la espera de lo que determinará la Federación Boliviana de Fútbol en relación a los torneos suspendidos en el país.



Quien se pronunció tras la victoria de Oriente fue Daniel Rojas. El mediocampista se mostró contento y agradeció la presencia del público que se dio cita al Tahuichi.



“Le agradecemos a todos Los hinchas que vinieron a apoyarnos. Estamos contentos por el triunfo, fue un partido muy lindo y la gente disfrutó”, indicó.



“Los dos equipos merecían ganar, se hizo un partido bueno, afortunadamente en los penales se nos dio”, añadió Rojas.



También se refirió a la suspensión de los torneos de la División Profesional debido a los amaños de partidos en el fútbol boliviano.



“Estamos preocupados por lo que va a suceder, queremos que empiece el campeonato. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera y que caigan los que tengan que caer. Nos hace un mal, no le favorece al fútbol boliviano”, afirmó.



“Para nosotros sería ideal que se empiece un nuevo torneo, eso nos ayudaría a pelear el título, aunque si se continúa la misma competición vamos a seguir con las mismas ganas. Venimos entrenando duro hace casi tres semanas y podemos dar más”, señaló en relación al posible inicio del torneo exprés.



Finalmente, Rojas aseguró que dentro de a Oriente Petrolero no existen jugadores que estén involucrados en amaños de partidos.



“Estamos preocupados por todo lo que está pasando. La verdad que nadie va a salir a decir que está involucrado en los amaños. En Oriente sí preguntamos, tuvimos charlar grupales y personales con todo el plantel. Todos fueron conscientes y afirmaron que no están metidos en las apuestas, eso es muy bueno para nosotros”, concluyó.