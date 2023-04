David Villalba, defensor de Oriente: "Hace tiempo que no se nos están dando las cosas"

Egüez salió a la conferencia de prensa post goleada, y dejó sus sensaciones sobre el partido, y también sobre lo que significa Oriente Petrolero para los hinchas. No habló Paniagua, porque oficialmente el DT inscrito en Sudamericana fue Leonardo.

Después se metió a analizar el partido, y calificó de "muy superior" a Red Bull Bragantino. Según el entrenador momentáneo, "los primeros 45 minutos, Paniagua y yo tratamos de armar un nuevo sistema, en base al análisis que hicimos del rival", pero no funcionó.

David Villalba, defensor central refinero, también habló sobre el partido, y tocó el tema de la salida de Erwin 'Platiní' Sánchez: "Venimos con malos partidos. Hace tiempo que no se nos están dando las cosas. Sabemos que (Platiní) es un gran entrenador, simplemente no salieron las cosas. A veces esas malas rachas no te la podés sacar de un día para otro. Hay que dar pelea, agarre quien agarre (como DT), el grupo está dispuesto a pelear hasta el final", comentó el defensor.