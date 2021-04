Dayro Moreno se prepara para anotar su primer gol en Oriente Petrolero

Escucha esta nota aquí

Dayro Moreno se ilusiona con marcar su primer gol en Oriente Petrolero y hacer olvidar los entretelones de su polémica salida nocturna del pasado domingo, que le generó duras críticas de la hinchada refinera y una multa económica de parte del club.

El atacante colombiano es una de las nuevas incorporaciones que hizo el equipo verdolaga para esta temporada. Dada su reconocida trayectoria en el fútbol de su país, Brasil, México y Argentina llegó para reforzar el juego ofensivo del plantel que dirige Erwin ‘Platiní´ Sánchez.

Oriente suma dos derrotas en el campeonato de la División Profesional. Perdió de visitante ante The Strongest e Independiente Petrolero. El domingo buscará su primera victoria. Recibirá en el estadio Tahuichi a Wilstermann desde las 15:00. El orureño Gery Vargas será el árbitro.

“Tenemos muchas ansias de debutar con nuestra hinchada; no esperábamos esas dos derrotas de visitante, pero el futbol es así y debemos aceptarlo. Me he preparado toda esta semana para convertir goles el domingo y para aportar a que el equipo tenga buena actuación”, dijo el delantero.

Sobre Wilstermann, el rival a enfrenar en el partido por la tercera fecha del campeonato, el atacante dijo que es un equipo compacto, pero que puede cometer errores para ser explotados por Oriente.

El plantel entrenó este miércoles por la tarde en la cancha de su sede del barrio El Trompillo. El trabajo consistió en ensayos tácticos.

Por el momento, los jugadores que se recuperan de sendas lesiones son los defensores Maximiliano Caire, Robin Canido y el volante Ronaldo Sánchez. El que volvió a entrenar con normalidad es el volante Jamir Berdecio.

