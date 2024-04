Día 15: Caras largas, silencio e incertidumbre, el panorama de un Oriente en paro

Oriente continúa en paro, sumando 15 días sin entrenar de manera normal y a falta de 17 días para que comience el torneo Clausura. La posición del plantel es firme: “Si no nos pagan, no trabajamos”. Reclaman entre tres y cuatro meses y aunque han accedido a ponerse la ropa de trabajo y saltar a la cancha, no entrenaron pese a los acercamientos con la dirigencia.