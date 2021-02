El colombiano Moreno llegó para Oriente y promete goles

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero ya cuenta con su penúltimo refuerzo. Arribó el colombiano Dayro Moreno para vestir la casaca albiverde.

Solo resta que se incorpore el uruguayo Hugo Dorrego para completar el plantel que dirige Ewin Sánchez. El charrúa, que milita en Cerro Largo de Uruguay, se integrará el mes que viene.

“Vengo con la mentalidad de hacer goles, que es lo que siempre me ha caracterizado. Estoy ahora ya más cerca de mis compañeros”, expresó Dayro Moreno, centrodelantero cafetero que arribó el lunes por la noche a Santa Cruz.

El goleador no anduvo con reparos a la hora de hablar de su ambición en el fútbol boliviano y manifestó algo que los hinchas quieren que se haga realidad hace tiempo. “Vengo con los sueños de ser campeón con Oriente Petrolero. Quiero dar la vuelta olímpica, que es lo más importante”.

Esas son las expectativas de Moreno cuya llegada a la capital cruceña se demoró porque dio positivo a coronavirus en el examen previo a su viaje a Bolivia.

De 35 años de edad, el colombiano ha jugado en varios equipos de su país, como Atlético Nacional, Once Caldas, Millonarios y Junior, mientras que en el exterior militó en Talleres de Córdoba (Argentina), Tijuana de México y en el Steaua de Bucarest. Asimismo, ha integrado las selecciones colombianas sub 20 y mayores.

Moreno tiene una bien ganada fama de goleador en otros países, aunque en los dos últimos años bajó considerablemente su promedio.

En Argentina, 2018/2020, con la casaca de Talleres jugó veintinueve encuentros y convirtió cuatro goles.

La temporada pasada, en Once Caldas, el atacante disputó catorce partidos y anotó cinco goles.

Además de Moreno y Dorrego, Oriente Petrolero incorporó a Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), Gualberto Mojica (libre), Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann), Francisco Rodríguez (ex Nacional Potosí) y Henry Vaca (ex Atlético Goianiense de Brasil).

Platiní Sánchez no solicitó más refuerzos a la dirigencia albiverde y dice estar conforme con el plantel.