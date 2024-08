El reto de Oriente ante Always es demostrar que los cuatro triunfos al hilo, no fueron casualidad

Cuando finalizó el clásico ante Blooming, con derrota para Oriente por 0-1, el técnico Joaquín Monasterio en conferencia de prensa selló una frase: “Ni antes fuimos los mejores con los cuatro triunfos consecutivos, ni ahora somos los peores ”. El reto de este viernes en el inicio de la fecha 12 del Clausura, es Always Ready (20:00), un rival que lo espera con ansias.

Oriente, después de los triunfos frente a San Antonio (2-1), Guabirá (2-1), Real Santa Cruz (1-0) y Wilstermann (1-0), no pudo ganar ya que cayó ante GV San José (2-0), empató con Royal Pari (0-0) y volvió a perder en el clásico ante Blooming (0-1). Monasterio y el plantel saben que el reto es aún mayor porque en el Municipal de El Alto, nunca lograron festejar.

La otra novedad es que puede recuperar a Gílbert Álvarez , un delantero que viene haciendo buena letra en ofensiva pero que no jugó el clásico por una tonta expulsión frente a Royal Pari (a los 90’ del partido). Con Álvarez en ofensiva, el equipo gana en presión, en ‘sociedad’ arriba y en gol ya que Álvarez está acostumbrado a convivir en el área rival.

Ganar es urgente ya que de momento son sextos en las posiciones del Clausura con 16 puntos. Always Ready es segundo con 18 y al igual que Oriente apunta a escalar en la tabla. Si oriente gana ascenderá al tercer lugar detrás de Bolívar (23) y The Strongest (21), mientras que si Always es el que festeja ocupará el lugar que de momento tiene el Tigre.