En Oriente creen que "Bolívar podía tener otro resultado (en Oruro)"

Tras la reciente eliminación en el Torneo Apertura, Jorge Mavila, entrenador de arqueros de Oriente Petrolero, brindó declaraciones en una conferencia de prensa donde abordó diversos aspectos sobre el desempeño del equipo y las perspectivas para el futuro. Como Tucho Antelo estaba expulsado, no pudo dirigir y tampoco entrar a la conferencia pospartido. Por eso Mavila se hizo cargo.



Mavila inició destacando el ambiente en el vestuario después del partido, mencionando que se logró el resultado buscado aunque la clasificación no dependía exclusivamente de su equipo. "Una eliminación siempre es una noticia negativa", afirmó, señalando la importancia de prepararse para la segunda parte del año.



El entrenador elogió el triunfo reciente y el rendimiento de los jugadores, reconociendo que a pesar de enfrentar desafíos como lesiones y suspensiones, el grupo valoró enormemente el respaldo de la afición. "No nos podemos reprochar absolutamente nada", subrayó.



Sobre la sorpresiva derrota de Bolívar ante Gualberto Villarroel, el entrenador de arqueros comentó que "Un equipo que viene de ganar 4-0 en el extranjero (ante Palestino de Chile) y con el plantel que tiene, a mi me parecía que podía tener otro resultado allá (en Oruro)".



En cuanto al futuro, Mavila destacó la experiencia del cuerpo técnico y la necesidad de ajustes para encarar el próximo torneo de manera diferente, tanto en lo físico como en lo táctico. "Veremos qué se necesita, el cuerpo técnico se reunirá con la dirigencia para ver qué cosas se pueden ajustar", concluyó.