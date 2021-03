Equipo titular de Oriente que enfrentará al Tigre es una incógnita

Escucha esta nota aquí

El hecho de que Oriente Petrolero no jugó partidos amistosos a puertas abiertas permite decir que es una incógnita el equipo titular que Erwin Sánchez presentará este domingo en La Paz ante The Strongest (17:15) por la segunda fecha del Campeonato 2021.



Para el debut del pasado miércoles ante Independiente en Sucre, el club no divulgó ni siquiera la lista de convocados que viajó a la capital del país. Además, pese a que no se disputó ese encuentro por los entretelones que se dieron porque ambos equipos se negaron a jugar en apoyo a Fabol, tampoco se conoció ese día el probable once refinero.

Oriente Petrolero sumó para esta temporada ocho nuevas incorporaciones, de los cuales cuatro son extranjeros. Esta son las nuevas caras: Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), Gualberto Mojica (libre), Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann), Francisco Rodríguez (ex Nacional Potosí), Hugo Dorrego (ex Cerro Largo de Uruguay), Henry Vaca (ex Atlético Goianense de Brasil), Dayro Moreno (ex Once Caldas de Colombia).

De este grupo, el único que aún no se incorporó es el volante Hugo Dorrego. Se dice que lo hará después del 21 de marzo.

¿Qué equipo enfrentará al Tigre? Se prevé que Leonardo Vaca sea el arquero; la zaga estaría conformada por Alexis Ribera, Daniel Franco (argentino), Wilfredo Soleto y Juan Pablo Aponte; el medio campo, con Daniel Rojas (capitán), Elkin Blanco (colombiano), Ronaldo Sánchez y Gualberto Mojica. En el ataque, José Castillo y Juan Carlos Montenegro.

¿Qué sub-20 tomará en cuenta, ya que de acuerdo a reglamento debe poner uno durante 45 minutos? Las opciones son Sebastián Álvarez (defensor), José Berdecio (volante), Alaín Niño de Guzmán (delantero) y José Briceño (delantero).

La delegación refinera viajará este domingo, a las 8:00, a la sede de gobierno.

El Tigre con equipo definido

El equipo aurinegro que dirige Alberto Illanes está listo para jugar su segundo encuentro, aunque cabe recordar que en su primera presentación, ante Nacional Potosí, en la Villa Imperial, jugaron con juveniles.

El once atigrado será con Daniel Vaca en el arco; la zaga, con Saúl Tórrez, Gabriel Valverde, Gonzalo Castillo y José Sagredo; el medio, con Diego Wayar, Raúl Castro, Rudy Cardozo y Willie Barbosa; en la ofensiva, con Ramiro Vaca y Rolando Blackburn.

