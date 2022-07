Erwin Sánchez: “Ahora Oriente es mi prioridad y lo es todo para mí”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, se refirió a diferentes temas en un dialogo con DIEZ. Mostró su deseo de que el VAR solucione algunos problemas de nuestro fútbol y también reveló cuál es el objetivo de su equipo en el torneo Clausura de la División Profesional.

No podía quedar de lado la selección nacional, que desde marzo no tiene entrenador y de la cual está descartado para dirigirla según declaraciones que hizo en su momento del vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Edwin Callapino, debido a la frase que lanzó Platiní luego de quedar eliminado del torneo Apertura a manos de Bolívar: “Siento vergüenza por ser boliviano”.

El autor del único gol de Bolivia en los mundiales después aclaró el contexto en el que expresó esa frase y ahora prefiere centrarse en Oriente, al que quiere ver protagonista en el campeonato.

¿Qué te parece la implementación del VAR en el fútbol boliviano?

He visto la implementación del VAR en Argentina, que es el fútbol que más seguimos nosotros y veo los problemas que tiene. Entre cuatro (árbitros) no pueden ponerse de acuerdo, entre ocho o diez creo que va a ser más difícil, pero esperemos que sea una solución a todo lo penoso que pasa en nuestro fútbol y que podamos competir de igual manera con los otros equipos.

En tu caso, jugaste toda la vida sin VAR, ahora que eres técnico te toca dirigir con esa herramienta…

Para mi le ha quitado un poquito el sabor al fútbol, esa incertidumbre que había en los partidos, porque ahora te paran cuatro minutos y en algunos partidos han parado hasta cinco minutos para analizar una jugada. Al fin y al cabo, siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con la decisión que tomaron esa montonera de personas, pero ojalá que sea una solución para todo lo malo que pasa en nuestro fútbol.



¿Eres partidario de que los torneos en Bolivia sean por serie o todos contra todos?

A mí me gustaría más por series. Yo entiendo que nosotros vivimos en un país rico con una topografía espectacular, es nuestro y país y tenemos que respetarlo como tal, pero ahora cuando yo digo y peleo por una postura que hasta científicamente está comprobada de que hay una cierta ventaja para los equipos del occidente, que hasta lo dijo un presidente de Bolívar (Marcelo Claure), que si eso lo hubiese dicho un presidente de un club de Santa Cruz seguramente ya estaría crucificado ahora, pero creo que cada vez nos preparamos de una manera que podamos competir, no digo de igual a igual, pero competir peleando el partido. Sabemos las dificultades que existen, pero cada vez nos estamos acercando más a encontrar esa fórmula que nos permita traer unidades de allá.

¿Tu posición pasa por tener un torneo por series como fue el Apertura o un torneo por series regionalizado?

Creo que ya se jugaron regionalizados… sabes qué, si yo digo lo que pienso seguramente soy antipatriota y racista, pero eso me deja sin cuidado, porque creo que vivimos en un país democrático y de libre expresión. Sé que muchas veces esto tiene sus consecuencias, pero las cosas que están mal, están mal, y las cosas que están bien hay que aplaudirlas y nosotros hace mucho que no tenemos cosas buenas.

¿A qué te refieres puntualmente?

Hasta ahora no tenemos un entrenador de la selección nacional, la ACF (Asociación Cruceña de Fútbol) recién comenzó a competir hace poco, los campeonatos son cortos, ya que las asociaciones deberían competir desde enero o febrero y eso es lo que tenemos, después queremos contar con equipos fuertes, tener una selección fuerte y clasificarnos al Mundial, pero si no trabajamos todos cómo se puede clasificar a un Mundial.

Hiciste referencia a decir lo que uno piensa. La frase que expresaste en La Paz y que ya la aclaraste sobre que tenías vergüenza de ser boliviano, llevó a que te veten de la selección…

Quién fue el que me vetó, por lo que me dijeron parece que es un dinosaurio de la federación y los dinosaurios están apareciendo ahora en la federación y en las universidades también. O sea, yo en mi vida no lo he conocido a este tipo, ni en pelea de perros como decimos aquí. Para mí no cuenta su opinión, aunque sea parte de un comité ejecutivo, además él no es quién o no sé que habrá hecho por el fútbol para poder dar una opinión como la que dio, se debería lavar primero la boca para poder hablar.

¿Significa que te ilusionas aún con volver a dirigir a la selección?

Tengo contrato con Oriente, ahora Oriente es mi prioridad y lo es todo para mí. Pasamos muchísimo tiempo dentro del club trabajando, intentando mejorar todas las cosas que nosotros creemos que las podemos tener, dar mejores condiciones a nuestros jugadores, eso es para mí lo importante ahora, lo otro me tiene sin cuidado, me gusta hablar de cosas reales y lo real es Oriente Petrolero, cuenta más que cualquier cosa en este momento.

La FBF se ha dado plazo hasta agosto para nombrar a un entrenador, ¿no te ilusionas con ser el elegido?

Te digo otra vez, no me gusta hablar de posibilidades, no me gusta pensar más allá y quitarle el valor en esta situación a relación a Oriente Petrolero. Mi contrato está hasta la finalización de la gestión del presidente (Ronald Raldes) y mientras yo esté aquí solo pensaré en Oriente Petrolero.

¿Cuál es el objetivo de Oriente en el torneo Clausura?

Si nosotros conseguimos clasificarnos a una Sudamericana en el campeonato pasado, ahora queremos conseguir una Libertadores. Creo que la gente lo merece, la gente lo necesita, queremos que Oriente vuelva a ser el gran Oriente de años atrás, ese equipo que pelee en todas las canchas y que sea protagonista del campeonato, esperemos que nos dejen también, sabemos que las cosas nos son iguales para todos, pero lo vamos a pelear con todas nuestras fuerzas que tengamos y no nos vamos a doblegar ante situaciones negativas que vamos a encontrar en el camino

¿El título es un objetivo lejano, muy difícil?

Eso es lo que yo más quiero, yo creo que no hay un orientista que desee eso más que yo, pero también soy consciente que hay muchas trabas, de que todos tenemos que tironear para el mismo lado, tener esa euforia, esa energía positiva como la tuvimos en el partido con Bolívar aquí (cuartos de final del Apertura), creo que ese es el sentimiento de toda la familia orientista, ojalá que la podamos mantener. Nosotros dentro de la cancha ser ese equipo agresivo, aguerrido, con coraje, que no tenga miedo de ir para adelante y que en algunas situaciones los gritos nos fortalezcan y que no nos bajen la moral.

¿Ya tienes tu equipo ideal o le falta algo a este Oriente?

Nos falta, siempre nos va a faltar, no somos de los que nos quedamos conformes con lo que tenemos, siempre queremos más, siempre vamos a exigir más de nuestros jugadores, es por eso también que le pedimos al presidente del club y a su directorio que el jugador este lo más cómodo posible, porque si es así nosotros le vamos a exigir al máximo su potencial y que expongan sus cualidades en cada partido.

