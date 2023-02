Erwin Sánchez, DT de Oriente Petrolero, ultima detalles para la visita a Bolívar

Bolívar cayó por Copa recientemente ante Wilstermann y también en el clásico paceño ante The Strongest. En ambos partidos la academia no mostró su mejor cara, pero 'Platiní' quiere ser cauteloso ante los celestes.

"A los que andamos tanto tiempo en el fútbol, sabemos que no hay partidos iguales. A los rivales se los tiene que respetar siempre, más sabiendo que Bolívar tiene un plantel largo y con buenos jugadores" comentó Erwin sobre su rival de turno.

Oriente tiene una larga lista de lesionados, y sobre aquel tema, 'Platiní' respondió dando a entender que no corren con desventaja: "No vamos a jugar con menos jugadores por tener lesionados. La confianza que tenemos en todos los jugadores que tenemos disponibles es la misma que en los que no están. Si nosotros tenemos a los jugadores aquí, es porque confiamos en ellos", cerró el entrenador de Oriente.