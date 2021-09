Erwin Sánchez: “Espero que sea un partido de fútbol normal”

Escucha esta nota aquí

En la rueda de prensa virtual, antes del partido ante Always Ready, el DT de Oriente Petrolero Erwin Sánchez fue consultado sobre la riesgosa visita que realizará su equipo este jueves (15:00) en El Alto y puntualmente al hecho de que el rival de turno es el equipo que preside el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

'Platiní', sin pelos en la lengua, se refirió al tema y dejó notar cierta susceptibilidad de cara a dicho compromiso, aunque expresó su deseo de que el cotejo se juegue dentro de los parámetros normales de un partido de fútbol.

“Espero que sea un partido de futbol normal, que no tenga ningún otro tipo de condimentos extra. Hemos visto que han pasado muchas cosas en ese estadio, pero a mí eso me tiene sin cuidado, tenemos la idea de poder y queremos disputar los partidos en cualquier lugar de Bolivia de la misma manera”, respondió Sánchez.

“Nuestra idea es primero terminar con once, esperemos que no pasen cosas anormales que suelen suceder muchas veces en los partidos de fútbol, nuestra idea es siempre de ir y de disputar los puntos que se juegan, no especular con nada, porque no lo sentimos así el fútbol”, agregó el entrenador.

En otro orden de cosas, informó que no tiene jugadores lesionados para este compromiso y que podrá echar mano de todo el material humano de su plantel y dejó entrever que su planteamiento en El Alto no será defensivo.

“Si vas a defender podés perder en los minutos finales, para mí no tiene sentido ir a colgarse del arco si después no tenés argumentos para atacar, creo que tenemos equipo para jugar en cualquier Parte de Bolivia y esa es la idea”, manifestó Sánchez.

No quiso referirse a las consecuencias que tendrá en Oriente el parte del campeonato de la División Profesional en octubre, debido a la triple fecha de las eliminatorias y se mostró tranquilo con la mejoría que ha expuesto su equipo en los últimos partidos

“Si se gana no se puede tener desconfianza, las cosas han venido mejorando de alguna manera, vamos a enfrentar al puntero del campeonato y al último campeón de Bolivia, tenemos nuestros argumentos para jugarle en cualquier sitio del país, la idea es esa y Dios quiera que podamos hacer bien las cosas y podamos traernos un buen resultado”, enfatizó.

Oriente está quinto en la tabla de posiciones, con 35 puntos, mientras que su rival de turno Always Ready es el líder del campeonato, con 42 unidades.

FECHA 20

Martes 21 septiembre

Guabirá 15:00 San José

Real Potosí 19:00 Real Santa Cruz

Miércoles 22 septiembre

Blooming 15:00 Real Tomayapo

Palmaflor 18:15 The Strongest

Bolívar 20:00 Aurora

Jueves 23 septiembre

Always Ready 15:00 Oriente Petrolero

Royal Pari 17:15 Nacional Potosí

Wilstermann 19:30 Independiente Petrolero

Lea también Oriente Petrolero Henry Vaca: “Feliz por el primer doblete de toda mi carrera” Marcó los dos primeros goles en la victoria de Oriente Petrolero sobre Palmaflor por 3-0, la noche del domingo. Fue la figura de partido

​