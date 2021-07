Erwin Sánchez: “Estamos buscando el antídoto para traer puntos de la altura”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, reconoció que sigue en busca de la fórmula que le permita a su equipo conseguir buenos resultados jugando en condición de visitante en la altura. Hizo referencia al tema, en la antesala al partido que los refineros disputarán con Bolívar, este jueves (18:15).

“Venimos diciendo que estamos buscando el antídoto para traer puntos de la altura. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo como es Bolívar, pero nosotros vamos siempre con las ganas de hacer lo nuestro y de poder plasmar lo que nosotros queremos como equipo. Dios permita que lo podamos hacer, que lo podamos conseguir y que podamos seguir por este buen camino para darle las alegrías que la familia orientista merece”, dijo Sánchez.

El encuentro contra Bolívar, por la décima fecha del torneo de la División Profesional, se disputará en el estadio Hernando Siles, donde Oriente Petrolero ha jugado un solo partido este año, ante The Strongest y fue con derrota por 5-2.

“Que nos pasen los métodos y el antídoto para jugar en la altura, por ahí le hacemos caso, desconozco esa metodología moderna para jugar allá”, expresó Sánchez ante la consulta de que la falta de buenos resultados de los equipos del llano en la altura se debe tal vez a que no se aplican "métodos modernos de entrenamiento".

‘Platiní’ brindó una conferencia de prensa virtual, en la que el encargado de prensa de Oriente Petrolero, leía las preguntas que horas antes escribieron los periodistas. Sobre la victoria en el clásico cruceño, no quiso opinar.

“Ya paso el clásico, ya pasó, ahora solo estamos enfocados en lo que va a ser Bolívar”, expresó de forma tajante el DT del equipo refinero. Lo que sí aclaró, es que no tiene reporte de jugadores lastimados luego de rivalizar ante Blooming.

Una vez más mostró su malestar por el largo parate que tuvo el campeonato de la División Profesional, que no se jugó por más de dos meses.

“Este parate para nosotros fue una porquería en todo sentido. No puedo decir que volvimos a agarrar el ritmo, porque sería mentira, porque eso se agarra con partidos. No hemos podido tener siquiera las prácticas que hubiésemos querido tener, porque no sabíamos cuándo iba a comenzar el campeonato”, finalizó el DT.