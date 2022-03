Erwin Sánchez: “Los partidos entre equipos cruceños son siempre complicados”

Escucha esta nota aquí

El partido de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana entre Royal Pari y Oriente Petrolero se jugará este martes, desde las 18:15, en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Los refineros harán de visitantes en este cotejo debido a que los inmobiliarios son organizadores del partido y se llevarán la recaudación, pero el DT de Oriente, Erwin Sánchez, expresó que los partidos entre equipos cruceños son complicados.

“Es verdad, los partidos entre equipos cruceños son siempre complicados, estamos en el mismo nivel, se corre igual, se trabaja parecido, entonces las condiciones están dadas para ambos equipos, por lo tanto hay que trabajar en todos los detalles”, dijo Platiní.

En entrenador del equipo albiverde espera el partido con optimismo. Los tres puntos son el objetivo de Oriente en este choque de ida, ya que la revancha se jugará una semana después.

“Obviamente que pasa por una buena expectativa, por internar hacer las cosas de la mejor manera posible, darle alegría a la familia orientista y estar próximo al primer objetivo que nos hemos trazado para esta temporada. Siempre respetando al rival de turno como es nuestra costumbre y vamos a seguir trabajando y luchando con muchas ganas por las cosas que creemos que son posibles y que las podemos conseguir”, agregó Sánchez.

Aunque no está del todo definido, inicialmente Erwin Sánchez no tiene en mente utilizar en el equipo titular a todos los jugadores extranjeros de su plantel.

“No creo que los utilice a todos, aunque uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana. Tenemos 23 jugadores en la lista y de ellos cualquiera puede ser utilizado, faltan muchas horas todavía para el partido y mientras no tengamos la seguridad de qué y con qué podemos contar no podemos asegurar nada”, manifestó.

Oriente llegará motivado al partido contra Royal Pari, luego de quitarle el invicto a Universitario de Sucre, el jueves. Ese triunfo (1-0) le permitió escalar al tercer puesto del grupo A, con nueve puntos.

Sánchez tiene mucha confianza en el trabajo que viene haciendo en Oriente Petrolero y espera una buena respuesta de sus jugadores en este partido contra Royal Pari, por el torneo internacional.

“Espero siempre la mejor respuesta de nuestros jugadores, trabajamos siempre con la idea de conseguir buenos resultados, si no fuera así no estuviéramos aquí, creo que nadie trabaja para perder, nosotros trabajamos siempre para seguir creciendo”, explicó. Lea también Fútbol Blooming le ganó (2-3) a Independiente en Sucre y ahora comparte la punta con Bolívar La academia cruceña se impuso al actual campeón el fútbol boliviano, en partido correspondiente al grupo B, que se jugó en el estadio Patria

Lea también Fútbol Boca perdió de local con Huracán y se quedó sin invicto en la Copa de la Liga argentina El equipo Xeneize cayó por 0-1 y se quedó sin invicto en el torneo, la noche del domingo, en partido de la quinta fecha

​