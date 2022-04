Erwin Sánchez: “No hay duda que la experiencia se gana compitiendo y no mirando de palco”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, hizo énfasis en que tiene un equipo joven y que varios de ellos están compitiendo por primera vez a nivel internacional. Sus declaraciones fueron hechas en la previa del partido ante Junior de Colombia, por la tercera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El partido se jugará este jueves (20:30) en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

“Nuestro equipo es joven, muchos están compitiendo por primera vez a este nivel y no hay duda que la experiencia se gana compitiendo y no mirando de palco, nosotros vamos a competir con esas ganas que tenemos, de intentar siempre ir para el frente y no especular para nada”, dijo Sánchez.

Oriente perdió sus dos primeros partidos en esta edición de la Copa Sudamericana, primero contra Fluminense en Brasil y luego de local frente a Unión de Argentina. Luego de esos dos malos resultados, el equipo refinero tiene muchas ganas de sumar su primera victoria en la competencia.

“Con las mismas ganas de siempre, intentando hacer nuestro mejor esfuerzo. No cabe duda que estos partidos son muy importantes para nosotros, para el crecimiento del equipo, para el crecimiento de nuestra gente joven que por primera vez compite a este nivel y obviamente esperamos dar una alegría y salir todos contentos del estadio”, afirmó Platiní.

Unión es líder del grupo con 5 puntos, le siguen Junior y Fluminense con 4 unidades y en el fondo de la tabla de posiciones se encuentra el representante boliviano, que no ha sumado hasta el momento.

“Nuestras probabilidades son las mismas que tienen todos los equipos, lo lindo del fútbol es que no hay lógica, que todos comenzamos de cero. No siempre el que hace bien las cosas es el que sale vencedor, pero trabajaremos con todas las fuerzas que tengamos para hacer un buen papel”, agregó Erwin Sánchez.

El DT aún no tiene confirmado el equipo titular que presentará en este choque internacional, debido a que algunos jugadores se recuperan de molestias físicas que sufrieron a consecuencia del partido jugado el domingo ante Guabirá en Montero.

Lea también Fútbol Bruno Miranda pasó a comandar la tabla de goleadores del torneo Apertura El delantero de Bolívar convirtió un gol en el triunfo (3-1) de su equipo ante Independiente Petrolero, el fin de semana, y suma siete tantos

​