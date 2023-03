Erwin Sánchez: "No queremos ser el relleno (en Sudamericana), queremos competir"

Erwin Sánchez se sinceró sobre varios temas, pero el punto de los objetivos del club, sin dudas, que es el que más atrae al hincha. El primer objetivo logrado fue llegar a Fase de Grupos de Sudamericana, ahora apuntan a competir en la misma, mantenerse arriba en la Liga, y devolverle la identidad a Oriente Petrolero.

"Sin trabajo y disciplina no podemos tener éxito", comenzó a sentenciar el entrenador sobre el progreso diario que planifica con sus jugadores. "Todos tenemos que encaminarnos bajo un mismo objetivo: trabajar para beneficio de la institución", complementó en la entrevista brindada al portal RDC Deportes.

Bajo esos conceptos, analizó su andar en el torneo local: "Desde el comienzo de la temporada armamos el plantel porque queríamos competir, no participar. Eso significa entrar a un campeonato que no es fácil, pero estar entre los primeros".

Sobre la competencia internacional, comentó que "en Sudamericana tenemos la experiencia de haber participado el año pasado, y ahora queremos competir", y amplió mencionando que no quiere poner excusas, pero que "en este momento tenemos ocho jugadores lesionados, y quizás tres o cuatro no lo tengamos para la Copa". El presente no es el deseado, pero aún así busca encontrarle la vuelta.

En Sudamericana habrán rivales de mayor talla, y según Erwin la solución para poder pelear en el torneo internacional es la competencia: "Nos falta competir. Al comienzo de temporada estaba feliz con los dos campeonatos, teníamos equipo, sabíamos como teníamos que competir y afianzarnos en las tres pruebas (Liga, Copa y Sudamericana)".

Sobre los posibles rivales en Sudamericana tuvo mucha cautela: "No podemos hacernos los cancheros y decir 'nos toque quien nos toque vamos a salir adelante'. Hay países que están muy por encima de nuestro nivel nacional, no solamente de nuestro caso. No queremos ser el relleno del grupo, queremos competir".

Erwin Sánchez y su Oriente Petrolero suelen ser muy criticados, y el DT entiende que eso es parte de una mediocridad en la cultura boliviana, donde "cuesta ver que alguien haga las cosas bien. Cuando uno está por salir, te tironean (hacia abajo) para que estemos al mismo nivel".

"Quiero que Bolivia clasifique al Mundial, tenemos que colaborar para que eso llegue a suceder, y si yo estoy remando para que a la Selección le vaya mal, porque yo quiero ser el entrenador... sigo en la misma mediocridad del resto", ejemplificó en RDC.

El equipo suele ser muy irregular, y ese es precisamente otro de los objetivos de este cuerpo técnico, devolverle una identidad histórica al club. "Oriente era garra y corazón. En casa o afuera siempre proponía, y queremos recuperar eso. Sabemos que la camiseta de Oriente es pesada, la gente es bien activa y peor ahora con las redes sociales".



Otro punto de crítica fue la contratación de Junior Sánchez, hijo de Erwin. En este tema, el DT enfatizó que no disfruta realmente de trabajar con él, ya que existen demasiados pensamientos malintencionados al respecto: "No siempre disfruto trabajar con mi hijo. Una vez salís al campo de juego y desaparece cualquier relación de amistad y en este caso padre-hijo. También me cansé de esa tergiversación de que él está en Oriente porque es mi hijo".

Finalmente, Erwin comentó que su futuro es incierto. "Mi contrato termina en julio y no sé que va a pasar más adelante. Si aparece una oferta no creo que la acepte, los años van pesando y necesito tiempo para lo mío. Mi familia y analizaremos qué es lo que pueda venir en adelante. Después de este contrato, analizaré muy bien mi continuidad en el fútbol".



El refinero se encuentra octavo en la tabla con ocho unidades. Si bien los punteros paceños se alejaron con el doble de puntos, Oriente aún tiene casi todo el año para revertir la situación y poder escalar nuevamente a los sitiales de vanguardia. Este viernes conocerá sus rivales de Sudamericana, y posteriormente deberá ponerse al ruedo liguero ante Real Santa Cruz el primer fin de semana de abril.

