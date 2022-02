Erwin Sánchez: “No tenemos el plantel al cien por ciento”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, brindó una conferencia de prensa virtual en la previa al partido contra The Strongest, que se jugará el domingo, desde las 17:15, en el estadio Hernando Siles de La Paz. El cotejo, por la primera fecha del torneo Apertura, corresponde a la serie A.

“No tenemos el plantel al cien por ciento, pero siempre iniciaremos el partido con once, vamos con la ilusión grande para este nuevo ciclo”, dijo Erwin Sánchez.

Debido a que se trataba de una conferencia virtual, en la que las preguntas había que enviarlas con anticipación a través del departamento de prensa del club y Sánchez respondió mediante una grabación, no dejó claro si se refería a que el plantel no llega en las mejores condiciones a este encuentro o si hacía referencia a que algunos de los jugadores no pudieron ser habilitados para el debut.

Lo que quedó claro es el respeto que tiene el director técnico refinero por el equipo atigrado, al que considera un candidato permanente al título.

“Vamos a comenzar el campeonato ante un rival exigente que todos los años pelea por el título, pero queremos ser nosotros protagonistas de este campeonato, hemos trabajado para eso, la pretemporada ha sido bien exigente y estamos tranquilos y contentos por la respuesta de cada uno de nuestros atletas”, agregó Platiní.

Sobre el objetivo que se trazó Oriente para esta temporada, el entrenador explicó que consiste en mejorar lo hecho el año pasado. Recordemos que los albiverdes sumaron 51 puntos en 30 partidos jugados, lo que les permitió ubicarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones logrando un boleto para competir en la Copa Sudamericana 2022.

“Nosotros queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada, todo pasa por ahí, tanto en los puntos que conseguimos, como en tratar de jugar mejor, ser protagonistas en todos los torneos que participemos y esperamos estar a la altura de las exigencias”, expresó.

Manifestó que su deseo es tener un equipo agresivo, que vaya en busca los puntos tanto de local como de visitante y que sus jugadores puedan mantener una estructura física y mental dentro del modelo de juego que escogido para esta temporada.

Al ser consultado sobre Henry Vaca, jugador que el año pasado lo tuvo en sus filas y que este domingo lo tendrá de rival, reveló la forma cómo tratará de frenarlo para que no haga daño al cuadro refinero.

“Nunca he hecho una marca personal a nadie; trabajamos por líneas, disminuyendo cada vez más los espacios. Plantearemos de la misma manera este partido”, afirmó.

Al ser consultado sobre la selección boliviana que perdió chance de llegar a la Copa del Mundo Catar 2022, se limitó a decir: “No hablo de la selección, no hablo del trabajo de un colega, la ética para mi funciona, aunque parezca anticuado”.

PRIMERA FECHA

Viernes 4 de febrero

(B) Universitario Vinto 18:00 Real Tomayapo

Sábado 5 de febrero

(A) Real Santa Cruz 15:00 Universitario Sucre

(A) Nacional Potosí 17:15 Palmaflor

(B) Booming 19:30 Bolívar

Domingo 6 de febrero

(A) Aurora 15:00 Guabirá 15:00

(B) Independiente 15:00 Always Ready

(A) The Strongest 17:15 Oriente Petrolero

(B) Royal Pari 19:30 Wilstermann

Lea también The Strongest The Strongest presentó su equipo modelo 2022 (video) La noche del jueves, el club atigrado realizó un acto especial para presenta su plantel y también el uniforme que utilizará a lo largo de este año

Lea también Bolívar Luis Haquin puede volver a vestir la casaca celeste de Bolívar El defensor nacional actualmente está vinculado al club Carlos Manucci de Perú, pero puede hacer uso de la cláusula de rescisión de contrato

​