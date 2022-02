Erwin Sánchez: “Tenemos nuestra idea futbolística y no la queremos cambiar”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, pretende que su equipo mantenga una línea de juego tanto de local como fuera de casa y este domingo (19:30) tratará de que sus dirigidos sigan esa línea en el cotejo frente a Guabirá a disputarse en el estadio Tahuichi Aguilera, por la tercera fecha del torneo Apertura.

“Nosotros tenemos nuestra idea futbolística y no la queremos cambiar, sea quien sea el rival, es lo que queremos priorizar en esta etapa, que podamos tener la misma entrega en todos los partidos”, dijo Platiní.

Expresó su respeto por Guabirá, pero no quiso hacer público el análisis que ha realizado de su rival de turno, que viene de empatar dos partidos seguidos ante Aurora (0-0) y Real Santa Cruz (2-2), en ambos casos de visitante.

“Respetamos siempre al rival al que vamos a enfrentar, pero no puedo dar una versión del otro equipo, sí del nuestro, que está bien, porque se está trabajando con bastantes ganas para afrontar las distintas competiciones que vamos a afrontar”, agregó el DT.

La exigencia es al máximo en Oriente para tratar de mejorar en todos los sentidos; sin embargo, el entrenador refinero no dio detalles de cuáles son los aspectos que se han trabajo con mayor énfasis durante la semana.

“No puedo decir lo que hemos corregido, no puedo decir las cosas que seguimos trabajándolas, eso sí, toda la semana se ha trabajado bastante bien no solo por el rival de turno sino porque es nuestro deber hacerlo así y es porque sentimos que debemos ser profesionales todo el tiempo”, expresó.

Sánchez se mostró misterioso en la conferencia de prensa virtual, ya que al ser consultado sobre el reemplazante de Ronaldo Sánchez, quien fue expulsado en el triunfo (2-0) ante Aurora, por la segunda fecha, se limitó a decir: “Ya lo tengo (definido) desde el momento que lo expulsaron”, pero no dio a conocer el nombre del jugador que ocupará esa plaza.

Oriente antes de ganarle al equipo del pueblo venía de perder (2-0) de visitante contra The Strongest en su primer partico oficial de la temporada.

TERCERA FECHA

Viernes 18 de febrero

(A) Nacional Potosí 17:15 Real Santa Cruz

(A) The Strongest 19:30 Universitario Sucre

Sábado 19 de febrero

(B) Always Ready 15:00 Real Tomayapo

(A) Aurora 15:00 Palmaflor

(B) Royal Pari 19:30 Blooming

Domingo 20 de febrero

(B) Universitario Vinto 15:00 Wilstermann

(B) Independiente 16:00 Bolívar

(A) Oriente Petrolero 19:30 Guabirá

