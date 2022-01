Es un hecho: Henry Vaca no continuará en Oriente Petrolero

Escucha esta nota aquí

Henry Vaca, que en 2021 jugó a préstamo en Oriente Petrolero, no continuará su carrera deportiva en el club refinero. Así lo confirmó el propio jugador en una publicación que hizo en las últimas horas en sus redes sociales.

“Quiero agradecer a esta prestigiosa institución por abrirme las puertas, a la hinchada que sin duda es la más grande del país por alentar cada partido y darme todo el cariño, hoy me toca tomar otro rumbo, pero no es un adiós sino un hasta pronto, cumplí mi sueño de niño y me voy feliz por los momentos vividos en el club, los llevo en el corazón”, publicó.

Tanto Oriente como Henry Vaca querían ampliar el contrato que los unió la pasada temporada, pero todo apunta a que el jugador seguirá su carrera en el exterior, pues es una de sus prioridades. Tiene contrato vigente con The Strongest, aunque se da por hecho que no retornará a Achumani.

En 2021, el volante ofensivo aportó con ocho goles a la campaña de Oriente Petrolero en el torneo Único de la División Profesional, en el que el albiverde terminó en el sexto puesto, con 51 puntos.

Mientras se define su futuro, Vaca debe presentarse la próxima semana a la concentración de la selección nacional, que comenzará sus preparativos para los partidos por eliminatorias al Mundial catar 2022 ante Venezuela de visitante y Chile de local, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

Vaca se formó en la academia Tahuichi Aguilera y jugó en equipos como O’Higgins de Chile (2015-2016), The Strongest (2017-2019), Universitario de Deportes de Perú (2019), Atlético Goianense de Brasil (2020) y Oriente Petrolero (2021).

