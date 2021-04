Exjugador de Oriente Petrolero Ronald Mejía se encuentra delicado de salud

Escucha esta nota aquí

El exfutbolista Ronald Mejía viene atravesando una difícil situación debido a su estado de salud. Hace tres semanas se le paralizó la cara, el brazo y la pierna del lado derecho, motivo por el cual viene realizando diversos tratamientos en pos de una mejoría.

‘Mata Tigre’ como lo podan desde su época de futbolista se inició en las divisiones menores de Oriente Petrolero llegando a jugar profesionalmente con el primer equipo entre 1993 y 1997, luego tuvo un fugaz paso por Real Santa Cruz y después prestó sus servicios a clubes de la Asociación Cruceña de Fútbol como Amboró y 25 de Junio.

Desde hace una semana se encuentra en Quimome, cerca de Roboré, lugar a donde viajó para hacerse un tratamiento con medicina natural, que ya comenzó a dar buenos resultados.

“He mejorado un poco, hace unos días estaba muy mal, no podía ni hablar, pero ahora me siento mejor. Estuve realizando diferentes tratamientos y este que me estoy haciendo creo que va por buen camino”, dijo Mejía a DIEZ en un contacto telefónico.

Su mal estado de salud lo ha perjudicado en sus labores y por eso recurre al apoyo de la gente que lo conoce y de buen corazón para que lo colaboren económicamente. Se pueden comunicar al número de celular 799-01080 o hacer un deposito directamente a la cuenta 701-51334536-3-53 del BCP.

“Tengo que sacarme tomografías, otros estudios, un mes de fisioterapia y comprar las recetas", contó ‘Mata Tigre’, quien agradeció públicamente el apoyo de Marlon Martins y del expresidente de Oriente Petrolero, Miguel Antelo, que le han dado su colaboración.

Ronal Mejía tiene 47 años y es de la generación de jugadores como Jefferson Gottardi, Fernando Rivera, Milton Coimbra, Miguel Éguëz, entre otros, con los que ascendió al plantel profesional en la década de los 90.