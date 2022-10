Facundo Suárez: "Después de esto no se sabe qué puede pasar, cuánto tiempo se puede parar, o si el torneo termina"

"Uno después de esto no sabe qué puede pasar. No sabe cuánto se puede parar, (el torneo), tampoco sabe si el torneo termina, y para un jugador no es cómodo porque uno quiere terminar de jugarlo (el Clausura), más aún en la posición en la que estamos", sentenció el goleador albiverde.



Sobre el futuro del club y del jugador, 'Facugol' indicó que durante la epoca mundialista espera ver a su familia. "La verdad que hace bastante tiempo que estoy lejos de mi familia. Esperemos que todo esto termine rápido, que sea lo mejor para todos, que Oriente esté arriba y ya para el 2023 veremos para qué estamos y hacia dónde vamos".