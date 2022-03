Facundo Suárez, el goleador que esperaba Oriente Petrolero

Escucha esta nota aquí

El delantero Facundo Suárez llegó a inicios de esta temporada a Oriente Petrolero como un desconocido, pero en el tiempo que lleva en el equipo refinero se ha convertido en un verdadero refuerzo. El argentino es el goleador del plantel que dirige Erwin Sánchez con cinco goles.

‘Facu’ lleva dos goles en el torneo Apertura, los que marcó en los triunfos contra Aurora (2-0) y Guabirá (2-1) en la segunda y tercera fecha, respectivamente; y tres tantos en la Copa Sudamericana, todos convertidos a Royal Pari: uno en la ida y dos en la revancha.

Tiene 27 años (1-07-1994) y es la primera vez que juega en un equipo fuera de su país y hasta hoy no le ha ido nada mal, al contrario, está demostrando en cancha que es uno de los mejores futbolistas en su posición que ha llegado a Bolivia este año.

DIEZ hizo las gestiones para tener una nota exclusiva con él, pero el club aduciendo normas internas que maneja el DT no dio vía libre para ello, pero se comprometió a compartir una nota con el jugador a través de su departamento de prensa y esto fue lo que dijo:

¿Quién es Facundo Suárez?

Soy una persona como la ven en el día a día en Oriente, tranquila, humilde, hablo y me llevo bien con todos, vengo de Argentina, de una ciudad llamada Charata Chaco, donde tengo toda mi familia ahí, mis padres, hermanos y sobrino.

¿Cómo fueron tus inicios?

Empecé jugando ahí en Charata cuando tenía cuatro o cinco años, pero cada vez que llevaban a la cancha no quería entrar, me agarraba del palo y no quería entrar hasta que un día me animé. Pase por varios clubes de ahí. Inferiores no hice tanto, solo un año en Unión de Santa Fe y después comencé en equipo de grandes a mis 17 años, hasta ahora que no paré. Jugué en Chaco For Ever, que está en la segunda categoría del fútbol argentino; San Martín de Formosa, que está en la categoría A; volví a Chaco y después pegue el salto a Almagro, Camioneros, Gimnasia de Jujuy y ahora estoy acá.

¿Tuviste algún referente en tu puesto?

Siempre me gustó el ‘gordo’ Ronaldo, también miraba a Paolo Guerrero por la clase de delantero que es, potente y metía goles.

No solo haces goles, sabes dominar y proteger el balón…

Uno aprende mirando en Internet, siempre miro, hace una semana mire videos de Lukaku para ver como aguanta la pelota y esas cosas hay que tratar de aprender.

¿Cómo es que llegas a Oriente Petrolero?

Tenía varias propuestas de la primera del fútbol argentino y de otros países. Estaba casi cerrado con un equipo, pero resulta que conozco a Martín Coloccini, estuve un año con él en Gimnasia y me contaba cómo era el club, la hinchada y todo de Oriente. La decisión la tomé a último momento, el 15 o 16 de enero. Eso me llevo a poder venir para Oriente.

¿Qué sensación tienes en Oriente ahora que los hinchas te reconocen?

Fue todo muy de golpe, ganarme el cariño de la gente, obviamente uno se lo gana trabajando en la cancha y creo que lo estoy llevando de la mejor manera. Creo que me adapte rápido al club, a un jugador le motiva que en la calle o en el estadio coreen su nombre y eso es bueno para el futbolista porque lo anima mucho.

¿Soñabas vivir un momento así?

Uno siempre sueña muchas cosas de chico, para empezar jugar en un equipo de primera y grande. Con mi hermano que nos llevamos un año siempre mirábamos tele y decíamos que teníamos que estar ahí, uno siempre sueña, pero todo fue muy de golpe y la verdad que es muy lindo.

También viviste un momento de mucha amargura en Santa Cruz…

Fue el martes, tenía que venir a entrenar a las 7:00 y me llegó un mensaje de mi hermano diciéndome que había fallecido mi abuela. No quería levantarme de la cama, era la única abuela que me quedaba, fue muy fuerte para mi… llegue acá (a la sede de Oriente) y muchos veían que no era el mismo, fue una perdida muy fuerte para mí. Era como mi mamá, así que cada vez que marque un gol será para ella.

¿Qué opinas del fútbol boliviano?

Respecto a la altura me tocó ir a La Paz cuando llovía y me dijeron que es mejor así y creo que lo sentí de esa manera. Después en Cochabamba no sentí mucha la altitud y lo pude llevar bien. El futbol boliviano creo que está creciendo como todo país que tiene su liga, pero yo llegué a pensar que a mí me podía caer bien jugar en Bolivia para sobresalir un poco más y creo que es así, sin desmerecer a nadie.

¿Quieres ser goleador del campeonato?

Sí, obviamente. Como dije el primer día que llegué, que vengo a pelear cosas importantes, ser el hombre gol del club y es una cosa importante estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A propósito de la Copa Sudamericana, ¿te gustaría que en el sorteo le toque a Oriente equipos grandes del continente?

Me gustaría medirme con equipos que ya tienen nombre en la Copa con el fin de saber de qué es capaz Oriente hoy en día y demostrar que si estamos en la Copa es por algo.

Lea también Fútbol La selección boliviana puso primera en La Paz con Carrasco como único legionario La Verde realizó su primer entrenamiento este viernes de cara a los partidos contra Colombia y Brasil por las eliminatorias. José María Carrasco fue el primero en llegar del exterior

​