FIFA confirma sanción a Oriente; no podrá inscribir jugadores por tres periodos

El presente de Oriente Petrolero es cada vez más complicado, no solo por la dura crisis económica e institucional por la que atraviesa, sino que ahora también tendrá que lidiar con la FIFA, ya que el ente que rige el fútbol a nivel mundial sancionó al club albiverde por incumplimiento de pago.



Se trata de la segunda notificación que recibe Oriente en el año; la primera fue el 14 de septiembre y la segunda hace dos días, el 6 de noviembre. El castigo señala que el club no podrá registrar jugadores por un periodo de tres ventanas de habilitación consecutivas. Esto significa que recién podrá fichar a mediados de 2026.



Lo que sí podrá hacer el club es renovar contratos a aquellos jugadores que ya forman parte del plantel, o habilitar futbolistas de las categorías inferiores.

La situación de Oriente se complica cada día más, y lo más preocupante es el silencio que existe por parte de la dirigencia. De momento, Ronald Raldes, presidente del club, no ha emitido su postura acerca de esta notificación de la FIFA.



En el ámbito deportivo, el primer plantel, dirigido técnicamente por Joaquín Monasterio, se entrena a la espera de que se reanude el torneo Clausura de la División Profesional una vez concluya la fecha FIFA de noviembre.