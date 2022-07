Franz Gonzales: “Esto tiene que ser un impulso para nosotros”

El jugador no ocultó su felicidad por la victoria ante los azucareros, ya que los albiverdes no ganaban desde la primera fecha, oportunidad en la que derrotaron a The Strongest por 3-0. Luego perdieron frente a Universitario de Sucre y Royal Pari, después empataron con su clásico rival Blooming y en la pasada fecha cayeron contra Real Santa Cruz.