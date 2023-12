Franz González: “Estoy muy feliz de volver a hacer lo que más me gusta”

El ‘Pibe’, como lo llaman su compañeros, no ocultó su felicidad por volver a jugar con el primer plantel refinero, sin embargo, es consciente de la crisis deportiva por la que atraviesa el club.



“Esperaba mucho este momento, era algo que tenía que construir día a día, y también feliz de volver a hacer lo que más me gusta. Hay días que fueron muy difíciles pero la ilusión de volver a jugar era mucho más grande, sabía que con el trabajo iba a superar la lesión”.



“Tenía muchas ganas de poder estar en las canchas, estar cerca del grupo, es muy importante aportar un granito de arena, más aún en este momento complicado. La hinchada lo demuestra partido tras partido, no se merece esto y queremos sacar esto adelante”, añadió.



Finalmente, González se refirió al partido que Oriente deberá afrontar este sábado ante Always Ready en El Alto, una cancha donde nunca ha podido sumar ni un punto.



“Nos jugamos cosas muy importantes, tenemos que ser inteligentes para hacer un buen partido, debemos ser responsables. El grupo está unido y eso suma para que podamos conseguir los objetivos”, sentenció.