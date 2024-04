Gilbert Álvarez sobre salarios adeudados en Oriente: “Todavía no hay solución” (video)

Escucha esta nota aquí

¡Incertidumbre total! No hay solución en Oriente Petrolero. Este miércoles, el primer plantel del conjunto refinero se dio cita a la sede de San Antonio pero no entrenó. Los jugadores junto al cuerpo técnico no portaron el uniforme de entrenamiento y tras permanecer unas horas en el club se retiraron sin brindar mayores declaraciones. De esta forma se cumplió el octavo día de paro en reclamo de salarios adeudados.



Existe gran malestar entre los futbolistas, quienes afirman haber cobrado una sola cuota en lo que va del año. La deuda asciende entre 3 y 4 meses, incluso hay algunos a los que se les deben cuotas del 2023. Además, se suma el adeudo con el personal administrativo y los encargados de utilería, agravando la crisis financiera del club.



Gilbert Álvarez, delantero de Oriente, fue interceptado por la prensa y esta le consultó si habían llegado a algún acuerdo con la dirigencia, pero el delantero respondió escuetamente: “No no, todavía”.





La dirigencia encabezada por Ronald Raldes, prometió pagar el pasado martes, sin embargo no cumplió con su palabra.



Una fuente cercana al primer plantel de Oriente, le confirmó a DIEZ, que Ronald Raldes aseguró cancelar parte de la deuda la próxima semana. Por lo tanto, los jugadores permanecerán firmes en su decisión y no se entrenarán hasta que se les cumpla lo prometido.



Lea también Bolívar Bolívar solicita audios del VAR y pide anulación de tarjeta roja a Sávio La academia paceña exige que se revisen distintos acontecimientos del partido polémico frente a San Antonio de Bulo Bulo.

Lea también Fútbol ¡A los 58 años! Romario vuelve al fútbol para jugar junto a su hijo Romario recibirá incluso un salario mínimo, que se estipulará en el contrato. Además, tendrá la posibilidad de jugar con su hijo, Romarinho, quien hace poco defendió los colores del Club Destroyers de Santa Cruz.

​