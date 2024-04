Hinchas de Oriente Petrolero festejaron gol de Bolívar que nunca existió (video)

Oriente Petrolero

En Oriente creen que "Bolívar podía tener otro resultado (en Oruro)"

La victoria de Oriente sobre Wilstermann (2-1) no bastó. Además de ganar, dependían de que Gualberto Villarroel no gane en Oruro. Jorge Mavila, entrenador de arqueros del refinero, indicó que "con el plantel que tiene, a mi me parecía que Bolívar podía tener otro resultado allá (en Oruro)"