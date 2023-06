Hoyos, DT de Oriente: "Más allá de cualquier resultado, el equipo sigue creciendo"

Oriente Petrolero busca salir de la zona del descenso, y este domingo tiene una dura prueba ante Always Ready. Desde las 19:30, Ángel Guillermo Hoyos y su plantel tendrán una nueva oportunidad para exponer todo lo trabajado tras la caída ante Vaca Díez.

En ese contexto, el entrenador refinero conversó con los medios de comunicación, y dejó algunos títulos para repasar. Según Hoyos, no hubo pelea entre jugadores luego de perder en Pando, se continúa trabajando, busca hacer crecer de manera integral a todo el plantel, y algunos detalles del libro de pases.

"Siempre cuando hay situaciones de derrota, se incrementan muchas cosas. No ocurrió nada de lo que estás diciendo (pelea en Pando). Se ha trabajado, se ha jugado un partido muy intenso, el equipo se entregó pero no consiguió el resultado. Ahí viene el problem0a, pero así y todo el equipo sigue creciendo y trabajando", comentó Ángel Guillermo Hoyos.

Al ser consultado sobre las formas de sacar a Oriente de la zona de descenso, Hoyos dijo que "el crecimiento es día a día. Ayer me llevé una satisfacción muy grande por el trabajo en general. Mientras haya trabajo y predisposición al crecimiento, tendremos la ilusión permanente. Más allá de cualquier resultado, el equipo sigue creciendo".

Hablando de refuerzos, David Villalba es un defensor que solo actúa en Sudamericana, y de momento Hoyos no conversó para tenerlo en Liga. "No está la conversación hecha sobre eso", indicó.

Hoyos también tocó el tema de la calentura expresada en redes sociales, y dijo que "las redes sociales son para la gente que las lee. Pueden ser dañinas al sentimiento del jugador. En esto hay que tener un crecimiento y desarrollo, hay que crecer sobre la base del juego y la preparación integral de todo, no solo jugar a la pelota . Se escribe, se habla y hay que entenderlo. No debemos dramatizar".

Finalmente el DT cerró la conferencia conversando sobre los trabajos que realizan y los objetivos que tienen como cuerpo técnico. "Hay un estudio de todo lo que hacemos físico, técnico, tácico y psicológico. Soy muy claro, porque no voy a dejar que esta raza (jugadores) esté herida en una situación de puntos. No nos conocemos mucho (con algunos hinchas), pero aquí se trabaja. No se como era antes, pero se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, pronto se verán los frutos", dijo Hoyos.