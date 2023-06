Hoyos, DT de Oriente Petrolero: "Hay que demostrar que estamos creciendo día a día"

Con respecto al último partido, donde vencieron con total autoridad a Always Ready por Liga, mencionó que "dimos un paso importante a nivel de crecimiento del juego. Con y sin el balón hemos jugado bien en el último partido. Cuando ya no se puede más por una carga física, el equipo supo manejar esa situación. Todo eso hace que hagamos las cosas muy bien, ellos se brindan enteramente en los entrenamientos. El día jueves esperamos sacar el resultado para tener el resultado para darle satisfacción a la institución y a su gente".

Finalmente, sobre los refuerzos aún no hay nada firme, ante la consulta, Hoyos indicó que "es incierto, hasta que no estén las personas aquí, no podemos decir absolutamente nada. Yo me estoy dedicando al partido del jueves, pensando en el juego, en el tema anímico, en el físico. Si entramos a pensar en quién viene y cuándo, no vivimos el presente".