Incertidumbre en Oriente Petrolero

“Yo he citado al plantel para este lunes, tenemos que estar entre las 8:30 y 9:00”, expresó el entrenador.

Sin embargo, el paro aún no ha sido solucionado y aunque los jugadores se presentarán a su fuente de trabajo, lo que se da por hecho es que no reiniciarán los entrenamientos mientras no sea atendida su demanda económica.