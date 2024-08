Joaquín Monasterio: “Fuimos superiores, pero no supimos desnivelar el marcador"

Joaquín Monasterio, director técnico de Oriente Petrolero, habló con los medios de comunicación tras el empate 0-0 ante Royal Pari, correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura. Durante la conferencia de prensa, Monasterio compartió sus impresiones sobre el rendimiento colectivo de su equipo y lamentó la falta de efectividad en la finalización frente al arco rival.



Reflexiones sobre el partido



“Nos fuimos al descanso con el empate, que tal vez no era lo justo. Nosotros fuimos hacia adelante y, obviamente, dejamos espacios atrás. Si hubiéramos capitalizado las opciones que generamos, no se habrían visto esos espacios. En términos generales, fuimos superiores, pero no supimos desnivelar el marcador”, indicó Monasterio, reflejando su frustración por las oportunidades perdidas.



Desafíos de la seguidilla de partidos



El director técnico también se refirió a la seguidilla de partidos que su equipo ha estado afrontando en los últimos días. “Se viene una serie de encuentros complicados. Venimos de jugar en Oruro y hemos hecho un esfuerzo enorme; sin duda, esto afecta mucho. Sin embargo, nosotros siempre buscaremos la victoria”, afirmó Monasterio, mostrando su determinación y compromiso con el equipo.



Preparación para el clásico cruceño



Finalmente, Monasterio habló sobre el clásico cruceño frente a Blooming, programado para este domingo a las 19:30 en el estadio Tahuichi. Aseguró que solo estarán en el campo aquellos jugadores que se encuentren en las mejores condiciones físicas. “Vamos a priorizar que estén los jugadores en óptimas condiciones. El clásico implica mucho esfuerzo; es un partido de gran desgaste físico, y lo mental también juega un papel importante. Vamos a planificar ese encuentro en función de los jugadores que consideremos convenientes”, sentenció.



Implicaciones del empate



Con el empate ante Royal Pari, Oriente Petrolero frenó su ascenso en la tabla del Clausura y perdió la oportunidad de escalar al segundo lugar. Sin embargo, mantiene la tercera posición con 16 unidades, la cual podría perder este jueves si Blooming (15) vence a Aurora en Cochabamba. La presión está sobre el equipo para conseguir resultados positivos en los próximos encuentros, especialmente en el clásico, donde la rivalidad y la historia juegan un papel crucial.