John García retornó a Oriente Petrolero

John García llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Oriente Petrolero. El mediocampista cruceño estampó su firma este lunes y su incorporación fue anunciada en las redes sociales del club.



“Oriente informa a sus socios e hinchas, la incorporación de nuestro nuevo jugador John García, quien formará parte de nuestro plantel la temporada 2024. Bienvenido a Oriente John”, indica el posteo de la página oficial de Oriente Petrolero.



A sus 23 años, García, llega proveniente del campeón The Strongest. En el cuadro paceño disputó 22 partidos y no logró marcar ningún gol.



Este será el segundo ciclo del cruceño en Oriente, ya que en 2019 estuvo a préstamo por una temporada. Luego tuvo que retornar al Huachipato de Chile, club que es dueño de su pase.



También vistió la camiseta de Bolívar y Royal Pari, en la academia no tuvo mucho protagonismo, mientras que en el inmobiliario fue pieza determinante y rayó a gran nivel.



De esta manera, García se convierte en el cuarto refuerzo de Oriente para afrontar los torneos de la División Profesional. Alejandro Torrez, Carlos Ventura y José Vargas fueron anunciados hace un par de días.