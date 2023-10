Jonatan Cristaldo: “No estamos pasando por un buen momento”

“Sin duda que no estamos pasando por un buen momento, pero confiamos mucho en nuestro trabajo, confiamos mucho en nuestros jugadores y es cuestión de tiempo, que sea Dios tocándonos en el momento definitivo. Tenemos un lindo platel, no se nos están dando los resultados, pero estamos trabajando para eso”, dijo Jonatan Cristaldo.

“No, es relativo, porque todos paramos, lamentablemente no se nos están dando las cosas, no se nos están dando los goles, porque llegadas tenemos, el último partido que jugamos de local (ante Libertad Gran Mamoré) tuvimos muchas situaciones, pero así es el fútbol, nos llegan y nos hacen goles, nosotros estamos llegando y no estamos logrando concretar, pero sabemos que es más fácil que llegando podemos ganar”, concluyó. Lea también Fútbol Amargo empate sin goles entre Real Santa Cruz y Palmaflor El equipo cruceño volvió a jugar en su estadio después de algunos meses, pero no pudo hacerlo con una victoria. Fue por la novena fecha del grupo B