Jonathan Cristaldo: “No nos salió nada de lo qué habíamos planeado”

Tras caer 0-1 ante Estudiantes de la Plata en Santa Cruz de la Sierra por Copa Sudamericana, Jonathan Cristaldo, se mostró decepcionado. El atacante de Oriente Petrolero dejó sus impresiones una vez finalizado el encuentro y aseguró qué no hay tiempo para lamentos.

“Hoy no nos salió nada de los qué habíamos planeado . No tenemos tiempo para lamentarnos y solo nos queda trabajar para revertir esta situación, hay que tener humildad y seguir remando hacia delante”, manifestó Cristaldo.

El delantero argentino dijo que no fue el partido deseado, ya que táctica y técnicamente no se encontraron cómodos. “No encontramos conexiones, nos costó mucho hacer nuestro juego. En otras ocasiones si tuvimos la oportunidad de desenvolvernos con tranquilidad, pero esta vez no se nos dio, así es el fútbol y dependemos de nosotros mismos para mejorar”, concluyó.