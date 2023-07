Leo Villagra: “No es un adiós, es un hasta pronto”

La relación entre Oriente Petrolero y Leonardo Villagra llegó a su fin. La directiva ‘Albiverde’ determinó rescindir el vínculo contractual que tenía con el delantero paraguayo.



Villagra fue uno de los jugadores más apuntados y criticados por parte de la hinchada ya que su rendimiento no fue el esperado y solamente marcó 3 goles desde su arribo.



Antes de abandonar territorio cruceño, el delantero utilizó sus redes sociales para despedirse del club ‘Refinero’ y publicó lo siguiente.



“Hoy me toca despedirme de este gran club @cdopetrolero , muchas gracias por todo , siempre seré agradecido con esas gente que estaban en el club , a mis compañero, utileros , cocineras/os , a los que están en la parte médica…me llevo un gran cariño de todos…No es un Adiós es un hasta pronto…🙌🏻🙌🏻”, escribió Villagra.