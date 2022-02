Leonardo Sánchez: “He visto a un Oriente muy competitivo y aguerrido”

Escucha esta nota aquí

Para el mediocampista Leonardo Sánchez, Oriente Petrolero deja buenas sensaciones luego de las dos primeras fechas del torneo Apertura, en el que perdió de visitante (2-0) contra The Strongest y logró una victoria (2-0) de local frente a Aurora.

“He visto a un Oriente muy competitivo y aguerrido, con ganas de hacer las cosas bien. Lo veo bien al equipo”, manifestó el jugador de 23 años.

Leonardo, que es hijo del DT Erwin Sánchez, cree que ante Aurora se pudo marcar más goles, pero falló la puntería. Sin embargo, el haber obtenido los tres puntos es lo más destacable.

Sánchez aún no tuvo la posibilidad de debutar en el torneo Apertura 2022 debido a que se recupera de una lesión, por ese motivo no fue convocado para los partidos contra The Strongest y Aurora.

“Estoy recuperándome de una lesión, ahora me toca ponerme a punto físicamente, así que estamos volviendo de a poco”, expresó.

Oriente Petrolero recibirá el domingo a Guabirá, en el estadio Tahuichi Aguilera, desde las 19:30, en partido que cerrará la tercera fecha del torneo Apertura.

“Guabirá es un equipo muy aguerrido, viene a jugar de igual a igual todos los partidos, así que será un cotejo muy disputado”, subrayó Sánchez.

TERCERA FECHA

Viernes 18 de febrero

(A) Nacional Potosí 17:15 Real Santa Cruz

(A) The Strongest 19:30 Universitario Sucre

Sábado 19 de febrero

(B) Always Ready 15:00 Real Tomayapo

(A) Aurora 17:15 Palmaflor

(B) Royal Pari 19:30 Blooming

Domingo 20 de febrero

(B) Universitario Vinto 15:00 Wilstermann

(B) Independiente 17:15 Bolívar

(A) Oriente Petrolero 19:30 Guabirá

