Llegó el primer refuerzo extranjero de Oriente Petrolero

El mediocampista Luciano Guaycochea llegó la madrugada de este lunes a Santa Cruz para participar de la pretemporada de Oriente Petrolero desde el primer día, pues no quiere perder tiempo en su preparación para ganarse un espacio en el equipo que dirige Erwin Sánchez.

“Muy contento de estar en Santa cruz, con mucha ilusión y expectativa. Ojalá me pueda adaptar rápido a la ciudad y al equipo, para dar lo máximo y conseguir los objetivos del club”, fueron sus primeras palabras en el aeropuerto de Viru Viru.

El argentino tiene 29 años, mide 1,78 metros y se decidió por Oriente Petrolero, porque es un club grande de Bolivia.

“Todos me han hablado muy bien (de Oriente), es un club grande, muy conocido, tiene una hinchada también muy grande, eso me hizo decidirme por este equipo desde el primer llamado, así que estoy muy contento e ilusionado”, añadió.

Guaycochea se desempeña como volante ofensivo y por sus características de juego pude convertirse en motor del equipo que este año encarará el el torneo de la División Profesional y la Copa Sudamericana.

“Mi misión es hacer jugar al equipo, estoy para lo que necesite el técnico, donde me necesite y me utilice ahí voy a estar… Donde más cómodo me siento es por el medio y teniendo contacto con la pelota”, afirmó el argentino.

El último club de Guaycochea fue Deportivo Morón de Buenos Aires. Su debut profesional fue en Turquía el 2013 en el Akhisar Belediyespor. También jugó en Venezuela (Zulia 2016-2017) y Colombia (Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera).

“No soy goleador, me gusta asistir, tengo goles, pero lo mío es ayudar al equipo en el juego… Ojalá que salga todo bien este año, vengo mentalizado para lograr los objetivos trazados”, finalizó.

