Luis Alberto Gutiérrez: “No he firmado nada, prácticamente sigo perteneciendo a Oriente”

-¿Entonces aún no firmaste la rescisión?

Aún no, voy a arreglar mi tema contractual, porque públicamente se sabe que no voy a estar, pero no he firmado nada, prácticamente sigo perteneciendo a Oriente.



-¿Cuántos meses de salario te deben?

Cinco en total. Me deben dos meses de mi anterior contrato y tres del último contrato que firmamos en marzo, luego del alta que recibí, porque me operaron de los meniscos y luego se me infectó la rodilla, por eso firmamos recién en marzo.



-¿Hay alguna posibilidad de ir a otro equipo?

Sí, hay gente interesada de otros clubes, sobre todo de un club cruceño, pero el hecho de no haber firmado aún la rescisión con Oriente me perjudica para poder cambiar de equipo.



-¿Cómo estás asimilando esta salida de Oriente?

Mal, fue un golpe muy duro para mí, por las noticias que se hicieron públicas, nunca pensé que en mi carrera me ocurra salir de un club de esta manera, porque en toda mi carrera nunca tuve problemas. Me pone muy triste, porque mi idea era retirarme del fútbol jugando en Oriente y eso ya lo había comunicado al presidente y algunos compañeros también sabían que este año iba a ser mi última temporada jugando fútbol. Salir de esta manera, de esa forma me golpeó mucho, pero este tipo de situaciones no cambia lo hecho antes, porque mi carrera ha sido exitosa, estoy muy contento por lo hecho, pero justo a lo último pasó esta situación que me pone muy triste.



-¿Esta situación te hace replantear también la fecha de tu retirada del fútbol profesional?

No, mi idea es jugar solo hasta fin de año. He tenido una oferta de un club de Santa Cruz y voy a analizar las posibilidades. Mi intención era terminar en Oriente, pero voy a replantear las cosas porque lo que quiero es retirarme, pero jugando, algo que no podía hacer por un buen tiempo debido a que venía de una lesión que tardó mucho en sanar y eso me impidió jugar muchos meses, esa fue una de las causas por las que no volví a jugar, tengo la espinita de terminar mi carrera jugando.



-Ahora con cabeza más fría, ¿Qué piensas del problema que tuviste con Tucho?

No voy a cambiar ni una sola palabra de la primera declaración que hice. Pienso que no se puede hablar con una persona narcisista o egocéntrica, porque siempre quieren tener la razón, no escucha opiniones diferentes. Ahora se está notando que las palabras que él dijo públicamente no son verdad, las declaraciones que hizo el presidente el otro día lo dejaron en evidencia en el sentido de que no dijo la verdad, no quiso reunirse con el plantel, no quiso arreglar el problema de la mejor manera que era el dialogo, entonces el presidente claramente lo dejó en evidencia.



-Se informó que Tucho se fue porque económicamente era más fácil que se vaya él y no 12 jugadores…

Él (Tucho) dijo que se va por la economía del club y por darle una mano al club y no es así, porque cuando uno ayuda económicamente al club uno cobra lo que le corresponde y nada más; sin embargo, él está cobrando dos meses más de compensación y así dice que le está ayudando al club económicamente. A las personas se las conoce por los hechos, no por las palabras.



-¿Cómo quedó tu relación con Ronald Raldes, con quién fuiste compañero de equipo?

Por el momento no hablé con él, desde el día que pasó el incidente no he tenido contacto con él. Hemos sido compañeros y seguimos siendo amigos, yo entiendo que él está defendiendo a la institución y eso me parece correcto, pero no se ha comunicado conmigo, que es lo ideal. Para mí lo correcto hubiera sido que me llame y no me envíe al abogado para arreglar mi situación contractual, esa parte no la veo correcta, pero él tiene derecho a defender el club como presidente y en esa parte no tengo inconvenientes hacia él.



-¿Con Luis Méndez (asistente de Tucho) limaste asperezas, llegaste a dialogar con el luego del problema?

No volvimos a hablar. Lo que me sorprende es cómo las personas cambian, cuando pasas de ser jugador a tener una posición de mayor jerarquía, porque él era ayudante de un entrenador, ahí no es que perdés la amistad, sino que hay que respetar la jerarquía, eso yo lo entiendo como jugador activo. Él, como ayudante, se olvida que fue jugador y hace cosas que seguramente a él no le hubiera gustado que le hagan cuando jugaba.



-Debido a este problema se te apuntó de camarillero…

La gente habla mucho de camarilla y yo tengo un concepto de eso, lo que se hizo en el club no fue camarilla como hablan algunos periodistas deportivos y la gente. Cuando no gusta el jefe al empleado, el empleado tiene que irse y eso es lo que pasó, fuimos cada uno a hablar con el presidente y se le expresó que no estábamos de acuerdo con la forma y eso hicieron 12 o 15 jugadores, quienes le dijeron al presidente que no querían estar más Oriente por Tucho. O sea, el empleado tiene derecho de irse si no está de acuerdo con su jefe, no fue que nos reunimos para decirle eso al presidente, cada quien lo hizo de forma individual y sin que nos hayamos puesto de acuerdo, fue algo individual, no hubo ninguna camarilla.



-Cambiando de tema, vos que jugaste en la selección, ¿qué le auguras a la Verde en la Copa América?

Ojalá que le vaya muy bien, creo que ese es el deseo de todo boliviano y de los jugadores también, pero veo las fallas de siempre. No me gusta hablar mucho de mí, pero he estado en la selección por mucho tiempo, sabemos las deficiencias que tenemos y no solo a nivel de infraestructura, sino también de preparación.



-¿Qué hace falta?

Nos hace falta una liga más competitiva para que le vaya bien a la selección, mayor preparación en los clubes, mayor competición en las divisiones menores, más minutos de juego en los partidos, porque en nuestra liga se para mucho el juego por el tema de los árbitros. Cuando los equipos de Santa Cruz van a la altura lo hacen el juego lento y viceversa, así que es un conjunto de cosas que hace que la selección no tenga el ritmo necesario para enfrentarse a selecciones fuertes, como lo ha hecho el otro día en el amistoso ante Ecuador, nos hace falta muchas cosas para mejorar.