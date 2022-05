Marciano Saldías y ‘Chichi’ Romero, apenados con el vergonzoso adiós de Oriente de la Copa Sudamericana

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero firmó una desastrosa campaña en la Copa Sudamericana 2022. Perdió sus seis partidos, quedó en el último lugar del grupo H, marcó solo 3 goles y recibió 23. Para colmo de males, en su último partido cayó de local por 1-10 ante Fluminense de Brasil.

Marciano Saldías y Erwin ‘Chichi’ Romero, que fueron referentes de Oriente Petrolero en épocas pasadas y hasta llevaron el cintillo de capitán, opinaron de la goleada histórica que recibió el cuadro refinero la noche del jueves, en el estadio Tahuichi Aguilera.

“Creo que es algo histórico, pero negativamente para el club. Nosotros en su momento hemos representado a Oriente de una manera totalmente diferente, dando mucha entrega y amor por la institución, ahora estamos apenados por ese resultado catastrófico… No hay palabras para describir lo que ha pasado”, dijo Saldías.

“Es una pena sinceramente lo que está pasando con Oriente, porque esto no se ha visto nunca, pero yo creo que tienen que replantarse las cosas para que haya un cambio”, manifestó el ‘Maestro’, quien hace algunos años llegó a integrar la comisión técnica de Oriente.

El 1-10 que le propinó Fluminense a Oriente es la mayor goleada que se ha registrado en las diferentes ediciones de la Copa Sudamericana, ya que supera al 9-0 con el que Defensor Sporting de Uruguay le ganó a Sport Huancayo de Perú por la segunda fase, el 17 de septiembre de 2010.

Además, es la segunda mayor goleada si se toma en cuenta los diferentes torneos que lleva adelante la Conmebol. El 1-10 esta solo por detrás del 11-2 que se registró el 15 de marzo de 1970, cuando Peñarol de Uruguay se impuso a Valencia FC de Venezuela, en Montevideo.

“No sé por qué las cosas le han salido tan mal a Oriente, no quiero hablar del tema técnico ni de la dirigencia porque soy entrenador, no me parece ético, no sé cómo está la parte interna de la institución. Pero Oriente no puede jugar tan mal un torneo internacional, es algo inédito que no sume ni un punto”, expresó Saldías.

El grupo H de la Copa Sudamericana quedó con Unión de Argentina primero (12 puntos), seguido de Fluminense (11), Junior de Colombia (10) y Oriente Petrolero (0).

Ahora, los refineros centran su mirada en el torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano. El domingo (19:30) deben recibir a Bolívar, por la ida de cuartos de final.

