Marcos Riquelme: “Esta victoria fue un desahogo muy grande”

Marcos Riquelme lideró el ataque en Oriente Petrolero y asistió a Hugo Rojas en el único gol del triunfo agónico sobre Vaca Díez de Pando.



El delantero argentino permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 63 y fue reemplazado por Jonathan Cristaldo.



Al momento del cambio, Riquelme, fue ovacionado por el público que se dio cita al Tahuichi y una vez finalizado el encuentro, agradeció por el aliento permanente de la hinchada.



“La verdad que cuesta hablar. Estamos sufriendo, pero acá estamos, esta gente y nosotros no merecemos esto, pero así es el fútbol. La hinchada de oriente te llega al alma sinceramente, no es humo”.



“Tenemos un plantel que está unido y lo demostramos en la cancha, si bien no logramos hacer el fútbol que la gente quiere o el que el entrenador nos pide, esta clase de partidos se ganan con coraje”, añadió.



Finalmente, se refirió a la jugada del gol de Hugo Rojas y a la molestia física por la que tuvo que ser sustituido.



“Siempre quiero marcar, hay veces que no se puede, esta vez me tocó asistir y Rojas pudo anotar. Lo importante es que pude aportar a pesar de no marcar. Me terminé acalambrando, intenté seguir pero no pude. Esta victoria es para toda la gente”, concluyó.