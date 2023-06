Maximiliano Caire: “El hincha me hace sentir importante en el equipo”

Por Chino Tapia

Maximiliano Caire espera el momento de volver a las canchas. Aún le falta tiempo para que eso ocurra, mientras tanto sigue su recuperación luego de una cirugía de rodilla, a raíz de una seria lesión que lo dejó afuera en esta temporada.

El defensor argentino, de 34 años, va con mucho cuidado, sin apresuramientos que luego puedan ser perjudiciales. No sabe cuándo estará de retorno. Su ausencia le pasó factura a la zaga de Oriente Petrolero porque se quedó sin el comodín que sacaba de apuro a los entrenadores.

El equipo y los hinchas lo extrañan, porque además de haberse convertido en un referente, se ganó la confianza y el cariño de la gente, afecto que fue conquistando poco a poco, después de una etapa de desconfianza y disconformidad, con su sencillez y entrega en la cancha.

Este receso obligado por la lesión, le permite el contacto con el periodismo sin apremios, como lo hizo con Diez, para referirse a su presente y al del equipo en la temporada, y también al pasado, para repasar su llegada al fútbol boliviano.

Caire, un argentino nacido en Villa Elisa, Entre Ríos, arribó en septiembre de 2020, con el campeonato de ese año en su recta final, por lo que tuvo que esperar unos meses para ser parte del plantel refinero.

Su llegada fue posible a una gestión del presidente del club, Ronald Raldes, a quien había tenido de compañero de equipo hacía algunos años en Colón de Santa Fe y sabía todo lo podría aportarle al equipo.

El pueblo orientista lo tiene como a uno de sus favoritos y espera ansioso su regreso, mucho más en este momento complicado que atraviesa en la temporada. El cuerpo técnico que encabeza Ángel Guillermo Hoyos aguarda también que puede estar en condiciones de reaparecer lo antes posible.

En una pausa del trabajo diario que realiza para su rehabilitación, “Maxi” se da un tiempo para conversar. El rioplatense regresó luego de la operación que le realizaron en su país y se muestra optimista, muy ilusionado con el retorno a la actividad.

- ¿Cómo se produjo tu llegada a Oriente?

Con Ronald (Raldes) compartimos equipo en Colón por tres años y medio, entonces nos conocíamos muy bien y a él le interesó lo que yo podía aportar al equipo.

- Entonces, el presidente de Oriente fue a traerte porque tenía seguridad sobre lo tuyo…

Ronald fue a Argentina cuando yo estaba en Gimnasia y me contó del proyecto que tenía luego de haber asumido la presidencia de la institución. Quería que yo haya venido en enero, pero seguía con contrato en Gimnasia; al final vine en septiembre del 2020 cuando la pandemia ya había sido declarada, estaban en vigencia las medidas de bioseguridad y el torneo se vio muy afectado.

- Fue el campeonato que terminó apretado a fin de año…

Correcto. Todo comenzó a principios del 2020 pero se terminó jugando en noviembre y diciembre con partidos muy seguidos. La idea inicial era que los partidos se hayan jugado en septiembre, pero no fue así por el Covid. Entonces, no se abrió el Libro de Pases y mi habilitación se demoró más de la cuenta.

- Pero tu adaptación fue rápida…

En realidad, todo fue muy raro porque estábamos en la pandemia y nadie sabía cómo actuar, había mucha incertidumbre; fue un proceso de aprendizaje para todos en la pandemia y en la postpandemia, cuando comenzamos a jugar no había público. Teníamos que adaptarnos todos a esa nueva realidad, un diario vivir que cambiaba constantemente.

- Comenzaste jugando de central, luego lateral…

Sí, con Erwin (Sánchez como director técnico) en esa posición, pero después también como lateral por derecha; fui rotando hasta que terminé jugando mayormente de central. Jugaba con Dani Franco haciendo pareja de centrales, a veces con Wilfredo Soleto.

- ¿Y en qué posición de te sentís más cómodo para jugar?

La verdad es que no tengo problemas para jugar como central o como lateral derecho, incluso también puedo jugar por izquierda. En Oriente he jugado en al centro y por derecha, trato de acomodarme y rendir lo mejor que puedo para aportar al equipo.

- Te convertiste en referente en los últimos tiempos y la gente te extraña, ¿te sentís así, como alguien importante en el equipo?

La gente me lo hace saber en el día a día o cuando voy al estadio; me preguntan para cuándo la vuelta…es lo que me he ganado con el trabajo permanente. Hay algo que es muy importante en Oriente ahora y es que como hay muchos jóvenes; es fundamental lo que ellos reciben de los que tenemos mayor experiencia para que ellos se equivoquen lo menos posible para que el conjunto se vea beneficiado.

- ¿Primera vez que tenés una lesión importante?

Sí, antes tuve un problema de meniscos en la rodilla izquierda, problema que demandó una solución quirúrgica; ahí, se demoró más de la cuenta mi retorno (a la competición) por unas dificultades en la coordinación de los trabajos fuera de las canchas.

- Pasaron varios meses, ¿cómo te sentís?

Mi proceso de recuperación viene perfecto, sin ningún tipo de contratiempos; por el contrario, hay ejercicios en los cuales me tienen que frenar porque en esto hay tiempos que se deben respetar, que no se deben acelerar. Todo lo que me están exigiendo de acuerdo a lo que indica el protocolo re rehabilitación estoy respondiendo muy bien y la rodilla responde a la perfección.

- ¿En qué etapa de recuperación estás ahora?

Estoy en la etapa de recuperar fuerzas, viendo que funcione la coordinación (de movimientos), colocando un poco de peso en la rodilla esperando que responda bien…y está respondiendo bien. Si Dios lo permite, la próxima semana (por la presente) -que se cumplen los cuatro meses de la cirugía- voy a comenzar a correr.

- La cirugía de la rodilla derecha fue a fines de febrero, ¿tenés idea de cuándo vas a volver a jugar partidos oficiales?

La verdad es que no me han dado una fecha, ni aproximada, porque todo se va observando de acuerdo a la progresión de los resultados en base a la aplicación del protocolo que se debe cumplir. Las evaluaciones (médicas) son permanentes porque en base a las respuestas a cada uno de los ejercicios se va avanzando hacia un nuevo nivel de la recuperación (física).

- ¿Cuánto tiempo se estima de recuperación?

Mucho depende de la respuesta de la parte del físico afectado y de los médicos. Hay casos que el proceso dura seis meses, pero hay otros que duran ocho meses y hasta un año, como se dice ahora en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando me lesioné de la rodilla izquierda hace 10 años, a los cinco meses volví a jugar…los procedimientos van cambiando, los protocolos que aplica cada médico no siempre es igual a otro. Además, mucho depende de cómo el físico responda al proceso de rehabilitación.

- Yendo al equipo, qué manera de sufrir Oriente en defensa…

Es que hubo lesiones en varios puestos; eso, en un plantel que no es muy grande ni muy largo en jugadores de experiencia siempre se va a resentir el conjunto…tenemos varios jugadores jóvenes…

- Oriente se reforzó con Edemir Rodríguez, Jorge Flores, Danco Garca, jugadores de experiencia para la defensa, ¿qué te parece?

Me parece bien porque, además, a los jóvenes que hay en el plantel se le está inyectando experiencia. Oriente es un club pesado, jugar acá no es fácil porque siempre estás obligado a ganar, a obtener buenos resultados. Esa presión de no tener jugadores experimentados en todas las líneas se torna complicado. Hay que esperar a esos chicos porque le van a dar muchas satisfacciones al club; el hecho de tener jugadores más grandes y nuevo cuerpo técnico va ayudar a ello.

- ¿Hay herramientas como para salir del momento difícil y pelear por cosas importantes?

Sí, por supuesto, con trabajo y dedicación se puede, con el apoyo de la gente, lo cual es muy importante. El equipo ha mostrado cosas muy interesantes en los últimos partidos pese a no conseguir todos los resultados esperados, pero hemos visto mejoras. Con la incorporación de jugadores de experiencia con seguridad que el final del año nos va a encontrar en una mejor posición. No tengo dudas.

- Se fue Erwin Sánchez y llegó Guillermo Hoyos. ¿Te sorprendió?

Cuando los procesos son largos siempre hay un desgaste, por eso cuando llega nueva gente con aires frescos siempre es positivo. El técnico (Ángel Guillermo Hoyos) y su cuerpo técnico han llegado con mucha ilusión y ganas de trabajar; tienen otra forma de conducción y creo que eso le está haciendo bien al grupo.

