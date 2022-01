Oriente iniciará este jueves su preparación con un plantel sin contagios por Covid-19 y con seguro de salud

Escucha esta nota aquí

El plantel de Oriente Petrolero comenzará este jueves, en su sede del barrio El Trompillo, su trabajo de pretemporada con la mira puesta en el campeonato de la División Profesional, el duelo ante Royal Pari por la primera fase de la Copa Sudamericana y la Copa Bolivia.



De acuerdo al reporte de prensa del club albiverde, todas las pruebas de Covid-19 que se realizó a cada jugador dieron negativo, lo cual permitirá que Erwin ‘Platiní’ Sánchez comience su labor sin ninguna baja.

A esto se suma, que los jugadores firmaron en la jornada sus respetivos contratos de seguro de salud, responsabilidad que asume el club por normativa con la Federación Boliviana de Fútbol.

Oriente hasta el momento fichó al lateral Samuel Guzmán (ex Real Santa Cruz), los volantes Juan Mercado (ex Guabirá), Miguel Ríos (ex Real Santa Cruz) y al mediocampista argentino Luciano Guaycochea.

Entre los que renovaron contrato destacan el defensor argentino Maximiliano Caire, el volante uruguayo Hugo Dorrego y el arquero paraguayo Wilson Quiñónez.

Lea también Real Tomayapo ‘Copito’ Andrada cuenta con 10 nuevas incorporaciones en Real Tomayapo El nuevo entrenador del equipo tarijeño lidera la conformación de la plantilla que afrontará la presente temporada.

​