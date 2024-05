Oriente: jugadores se presentaron a la práctica, no fue el cuerpo técnico y ratifican que no quieren a Tucho como DT

Mañana movida en Oriente Petrolero. Los jugadores del primer plantel se presentaron a la práctica en San Antonio y al no estar el cuerpo técnico que comanda Víctor Hugo Antelo, tras lo sucedido el jueves con amago de pelea incluido (entre Luis Gutiérrez y el ayudante de campo Luis Méndez), decidieron no trabajar. Eso sí hubo un posición firme: "Vamos a jugar el domingo ante The Strongest, pero no queremos que Tucho dirija, nadie lo quiere aquí".