Oriente Petrolero: 44 días sin ganar

El panorama de Oriente Petrolero es cada vez más complicado. El lunes terminó rescatando un empate sobre el final ante Universitario de Vinto y ya se cumplieron 44 días de su última victoria.



Desde que asumió Ángel Guillermo Hoyos la dirección técnica no se ha visto gran cambio en el rendimiento colectivo e individual. Los números no lo respaldan y el equipo no logra zafar la zona de descenso.



Oriente arrastra una racha negativa de 8 partidos sin ganar. La última vez que sumó de a tres fue el 4 de junio ante Always Ready en el ‘Tahuichi’.