Oriente Petrolero analiza la posibilidad de impugnar el partido contra Always Ready

Oriente Petrolero quiere quedarse con los tres puntos del partido que el equipo refinero disputó este sábado ante Always Ready. El encuentro terminó empatado sin goles, pero durante el desarrollo del mismo se registró un detalle que puede ser favorable para el representativo cruceño.

Omar Asad, entrenador de los millonarios, dirigió a su equipo aproximadamente los primeros 15 minutos desde la casamata. Como tiene que ser.

Lo sorpresivo del caso, según los directivos verdolagas, es que al parecer, el delegado del club paceño alertó al DT argentino que pesa sobre él una sanción, que data del torneo del año pasado y que está vigente. Esta novedad lo llevó a abandonar el lugar para instalarse en las graderías del estadio Tahuichi, escenario del partido, que correspondió a la quinta fecha del campeonato.

Percatados de este episodio, el directorio albiverde que preside Ronald Raldes se reunió después para conocer en detalle esta supuesta transgresión a las normas y se prevé que el lunes presente una impugnación en la que observarán la actuación irregular de Asad y pedirán los tres puntos en disputa.

Asad dirigió el año pasado Always Ready en la recta final del campeonato. Reemplazó a Eduardo Villegas. Levantó el trofeo de campeón con sus dirigidos. No continuó en el cargo porque no llegó a un acuerdo con el club y se volvió a su país. Tras la rescisión de contrato con el chileno Sebastián Núñez, Andrés Costa, presidente de Always, lo volvió a contratar y justamente su debut en el presente torneo fue ante Oriente.





Lea también Fútbol Oriente Petrolero dejó escapar puntos frente a Always Ready El partido disputado intensamente en el estadio Tahuichi Aguilera finalizó sin apertura del marcador. Ambos equipos tuvieron chance de ganar

​