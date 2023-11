Oriente Petrolero: Antonio Puche en la cuerda floja

Antonio Puche puede dejar la dirección técnica de Oriente Petrolero. La derrota ante Royal Pari puso en duda su continuidad a tan solo dos días del clásico cruceño.



Un dirigente del conjunto refinero le aseguró a DIEZ que este viernes se determinará si el entrenador español es cesado de sus funciones.



La junta directiva, encabezada por Ronald Raldes, sostendrá una reunión en donde evaluarán el rendimiento colectivo del primer plantel.



En caso no se tome una decisión y los dirigentes mantengan su respaldo, Puche tendrá su última prueba este domingo ni más ni menos que en el clásico frente a Blooming.



Oriente no levanta la cabeza, no gana hace 7 partidos, y nuevamente se encuentra cerca de los puestos de descenso.



Una derrota ante su clásico rival, lo podría comprometer con el descenso indirecto.