Oriente Petrolero busca extender su racha ganadora ante un necesitado Real Santa Cruz

Tras regresar al Torneo Clausura con dos victorias consecutivas bajo la conducción técnica de Joaquín Monasterio, Oriente Petrolero tiene la mira puesta en su próximo desafío: enfrentar a Real Santa Cruz. El conjunto albiverde se medirá al 'Albo' este sábado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, a partir de las 15:00, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del certamen.



Los triunfos obtenidos ante San Antonio (como visitante) y Guabirá (de local) han devuelto, en cierta medida, la tranquilidad a una institución que en los últimos meses ha atravesado numerosas dificultades debido a diversas cuestiones. Además, estas victorias han reavivado las esperanzas de la hinchada orientista, que anhela ver a su equipo peleando en los puestos de vanguardia.



Si bien Oriente no ha exhibido un juego deslumbrante, ha logrado ganar, que es lo más importante. Lo más destacable es el cambio de actitud que ha experimentado el plantel desde la llegada de Monasterio, quien considera que "el entusiasmo del grupo es un factor fundamental para conseguir los resultados".



Asimismo, Monasterio ha puesto énfasis en el "espíritu de lucha y el oficio" para afrontar cada uno de los desafíos que se presenten de aquí en adelante.



Con estas armas como sus principales aliadas, Oriente prepara su próxima batalla. Actualmente, el refinero se ubica en la séptima posición con 9 puntos, por lo que una nueva victoria podría acercarlo al pelotón de arriba.



Para enfrentar a Real, en un duelo que será de visitante por efectos de recaudación, Oriente contará con todo su plantel a disposición y lo más probable es que Monasterio vuelva a repetir el once titular que paró frente a Guabirá. La única duda que tiene el joven entrenador es la inclusión de Ricky Añez en la zaga central, ya que usualmente se desempeña como volante, pero su polifuncionalidad le permite adaptarse en diferentes posiciones.



En el otro extremo aparece Real Santa Cruz, un equipo que sumó su primer punto en el torneo en la fecha pasada cuando visitó a Universitario de Vinto. El panorama del conjunto albo es complicado y los jugadores son conscientes de la urgencia de ganar como sea este sábado.



Real marcha último en el Clausura, pero también ocupa la última casilla en la tabla acumulada, aquella que definirá los descensos al final de temporada. Con solo 5 puntos, se encuentra a ocho del descenso indirecto, una brecha que puede tornarse prácticamente inalcanzable en caso de no sumar de a tres frente a Oriente.



Andrés Marinangeli, director técnico del equipo, espera que los jugadores que incorporó para el segundo semestre sean de gran aporte. Uno de ellos es Efmamjjasond González, quien regresó al club con el cartel de convertirse en el goleador del equipo.