Oriente Petrolero buscará el liderato del Clausura en su visita a GV San José

Oriente Petrolero busca mantener su racha positiva y tendrá la oportunidad de extenderla este sábado, cuando visite a Gualberto Villarroel San José en el partido que dará inicio a la novena fecha del torneo Clausura de la División Profesional. El equipo, dirigido por Joaquín Monasterio, llega con cuatro victorias consecutivas y espera sumar un nuevo triunfo en un estadio donde ya logró una victoria durante el torneo Apertura. El encuentro se llevará a cabo en el Jesús Bermúdez a las 15:00, bajo el arbitraje del cochabambino Juan Carlos Huanca.



Desde que asumió la dirección técnica, Monasterio ha transformado la imagen del equipo, logrando un puntaje perfecto de 12 puntos en cuatro fechas. Aunque no estaba en sus planes iniciales, el entrenador cruceño se enfocó en recuperar anímicamente a un plantel que venía golpeado por resultados adversos. Su trabajo no solo ha sido mental, sino que también ha elevado el rendimiento de varios jugadores que estaban "apagados".



El buen momento deportivo de Oriente se hizo evidente tras su triunfo frente a Wilstermann, donde ganó 1-0 en el Estadio Tahuichi. Este resultado le permitió asumir el primer lugar del Clausura, una posición que no alcanzaba desde hace ocho años, aunque la alegría fue efímera, ya que perdió el liderato menos de 24 horas después debido a la victoria de Bolívar, justamente ante su rival de turno.



Actualmente, el Albiverde ocupa el segundo lugar en la tabla, pero si logra vencer a GV San José, volverá a la cima, al menos por un par de horas, a la espera de lo que pueda hacer Bolívar en su visita a Royal Pari. Actualmente, Oriente suma 15 puntos, mientras que la academia paceña tiene 17.



En el ámbito económico, el primer plantel de Oriente llegó a un acuerdo con la dirigencia presidida por Ronald Raldes para levantar el paro que asumieron el jueves, debido a reclamos por deudas salariales que oscilan entre seis y nueve meses, según fuentes confiables. El presidente albiverde estuvo el viernes en la tarde en la sede de San Antonio y pagó un porcentaje de las deudas. Esto permitió que el plantel regresara a los entrenamientos, y esa misma jornada, Monasterio cerró prácticas y definió su posible onceno titular para visitar a GV San José.



La única baja que presenta Oriente para este encuentro será la del uruguayo Sebastián Ramírez, quien recibió tarjeta roja frente a Wilstermann y deberá cumplir dos partidos de suspensión. Su lugar será ocupado por Sebastián Álvarez, quien formará dupla con César "Danco" García.



Monasterio, quien en el último partido realizó seis variantes y dio descanso a algunos titulares habituales, planea incluirlos nuevamente en el once inicial. Este es el caso de Gilberto Álvarez, un referente en el ataque que fue suplente en el partido contra Wilstermann, pero que terminó ingresando en la etapa complementaria.



El entrenador del equipo refinería podría alinear el siguiente once: Torrez; Vargas, Diez, Álvarez, García, Flores; Sánchez, Añez, Rojas, Villarroel, Nacif; y Gilberto Álvarez.



Por otro lado, GV San José llega golpeado a este encuentro tras sufrir dos derrotas consecutivas, ambas en condición de visitante: primero ante Guabirá (0-1) y luego frente a Bolívar (0-4). El equipo dirigido por el argentino Roland Carlen, que ocupa el décimo lugar en la tabla del Clausura, no presenta bajas y alineará a los siguientes jugadores desde el inicio: Banegas; Torres, Landa, Wallace, Vaca; García, Sanguinetti, Melgar, Sánchez; Sobrero y Tarasco.