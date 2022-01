Oriente Petrolero contrató a un zaguero uruguayo

Escucha esta nota aquí

Leandro Zazpe es el nuevo fichaje de Oriente, que este jueves empezó su preparación para encarar la presente temporada de competencias.



Zazpe, de 27 años, tiene una larga carrera deportiva en su país. Empezó en Fénix el 2013. Después lo hizo en Juventud de Las Piedras, Cerro, Racing Club y Albión. Este último equipo es de segunda división en el fútbol uruguayo.

También jugó en Defensa y Justicia de Argentina (2017) y Deportes Valdivia de Chile (2020 y 2021).

Es el segundo extranjero que ficha Oriente para este año. El primero fue el volante argentino Luciano Guaycochea.

También contrató al lateral Samuel Guzmán (ex Real Santa Cruz) y los volantes Juan Mercado (ex Guabirá) y Miguel Ríos (ex Real Santa Cruz).

Entre los que renovaron contrato destacan el defensor argentino Maximiliano Caire, el volante uruguayo Hugo Dorrego y el arquero paraguayo Wilson Quiñónez.

Los albiverdes deben encarar este año el campeonato de la División Profesional (Apertura y Clausura), Copa Sudamericana y Copa Bolivia.

El plantel que dirige Erwin ‘Platiní’ Sánchez comenzó este jueves su trabajo de pretemporada en la sede del barrio El Trompillo. La labor estuvo a cargo del preparador físico Hugo Tinti.

¨Iniciamos con un trabajo de gimnasio, un circuito de estaciones y un control de velocidad. Es un testeo de lo que vamos a utilizar durante todo el año. Están todos aptos y listos para trabajar¨, informó Tinti.

Este viernes, según el preparador físico, el plantel realizará primero un test de resistencia; después un trabajo de campo con pelota y finalizará con un ejercicio aeróbico.

