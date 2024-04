Oriente Petrolero: Cordano y Torres se entrenan diferenciado

Oriente Petrolero inició la semana con una baja nueva. Se trata del arquero Rubén Cordano que durante el partido ante Bolívar (2-4) sufrió una sobrecarga muscular. El ex arquero de la selección nacional se entrena diferenciado junto al también lesionado Alejandro Torres.



Torres, guardameta titular de Oriente en los últimos partidos, estuvo ausente en la derrota frente a la academia por una lesión muscular. El cochabambino ya ingresó a la recta final de su recuperación, sin embargo no se sabe si estará disponible para el duelo crucial de este domingo ante Wilstermann.



En tanto, la lesión de Cordano no es de gravedad pero se mantendrá al margen del plantel hasta que el cuerpo médico le dé de alta. Todo indica que se recuperará a tiempo para recibir al conjunto cochabambino en el Tahuichi.



Coco Mavila, entrenador de arqueros del equipo albiverde, habló este miércoles en conferencia de prensa y se refirió al panorama de Torres y Cordano.



“Los arqueros están trabajando de manera diferenciada. Rubén tiene una sobrecarga y Alejandro que está volviendo de una lesión. Queremos tenerlos lo más pronto posible. Con el tercer y cuarto arquero estamos haciendo la planificación correspondiente”, indicó.



En caso Cordano y Torres no reciban el alta médica para jugar ante Wilstermann, el tercer guardameta Joel Bernal, perfila como la principal opción para custodiar el pórtico refinero.



Bernal tiene 21 años y la pasada temporada estuvo ligado a Royal Pari, club en el que solamente jugó un partido en primera división.